Imagem mostra mulher usando um smartphone sentada no banco de uma praça

Opinião

Quais cidades têm menor acesso à telefonia móvel no Ceará? Veja ranking

Dados da Anatel consideram o número de acessos em operação a cada 100 habitantes

Foto frontal Ingrid Coelho
Ingrid Coelho 14 de Setembro de 2025
Polícia Civil realizando investigação ao ar livre com equipe de policiais em ação, concentrados e com veículo de escritório ao fondo, em atividade policial.

Segurança

Homem é morto a pauladas por vizinho em Poranga, no Interior do Ceará

Até a manhã desta segunda-feira (25), a Polícia não conseguiu localizar o suspeito

Redação 25 de Agosto de 2025
A foto mostra um menino com cabelo escuro e camisa verde está sentado a uma mesa, de costas para o observador. Ele está absorto na leitura de um livro ilustrado com páginas coloridas, que ele segura aberto à sua frente. As páginas do livro mostram desenhos e texto. Uma mesa escolar branca e vermelha está visível à esquerda, com papéis e alguns objetos de escrita em cima. O chão de azulejos cinzas é visível na parte inferior da imagem.

Ceará

Nove cidades do CE alcançaram 100% das crianças alfabetizadas na idade certa em 2024

Estado manteve a melhor taxa de alfabetização do país, com 85,3%

Clarice Nascimento e Gabriela Custódio 19 de Julho de 2025
Poranga

PontoPoder

Justiça cassa chapa de vereadores do PP por fraude à cota de gênero em Poranga, no Ceará

Candidatura de irmã de vereador entrou na mira da Justiça

Ingrid Campos 20 de Janeiro de 2025
Fotos de Samara Marinho e Brena Silva

PontoPoder

Eleições 2024: quem são as vereadoras mais novas eleitas no Ceará, aos 18 anos de idade

Candidatas e candidatos podem concorrer ao cargo desde que tenham completado a idade na data do pedido de registro da candidatura

Nícolas Paulino 17 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para Vereador

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em Poranga?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para prefeito

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para prefeito em Poranga?

Veja resultado da votação

Redação 05 de Outubro de 2024
camionete incendiada em meio a vegetação

Segurança

Menino de 7 anos morre após motocicleta em que estava ser atingida por motorista, no Interior do CE

Segundo brigadistas da Cidade, a criança estava com o padrasto quando a moto foi atingida

Redação 16 de Setembro de 2024
Fachada do Hospital Municipal de Poranga

Ceará

Menino de 11 anos morre em Poranga após passar mal durante jantar, no Interior do Ceará

A criança foi levada para um hospital, mas chegou já sem vida

Redação 09 de Novembro de 2023
Agentes iniciaram as buscas logo após o crime

Segurança

Polícia captura sete suspeitos de homicídio em Poranga

Os adultos foram autuados em flagrante por homicídio. Já os adolescentes foram autuados em um ato infracional análogo ao crime

Redação 27 de Novembro de 2022
1 2 3