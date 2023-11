Menino de 11 anos morre em Poranga após passar mal durante jantar, no Interior do Ceará

Uma criança de 11 anos morreu em Poranga, no interior do Ceará, na última segunda-feira (6), após sentir um mal-estar durante o jantar. Não se sabe ainda o que causou a morte do menino. O laudo cadavérico está sendo elaborado pela Perícia Forense (Pefoce).

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a criança chegou a ser levada para uma unidade hospitalar da região, mas chegou já sem vida.

O Sistema Verdes Mares (SVM) apurou que o caso aconteceu na casa do garoto, por volta de 18 horas, e que ele foi levado pelos pais ao Hospital Municipal de Poranga. Os responsáveis disseram que o menino passou mal, vomitou e perdeu os sentidos pouco depois de jantar.

Prefeitura lamenta morte

No Instagram, a Prefeitura de Poranga lamentou a morte da criança e se solidarizou com amigos e familiares. "Que Deus conforte a todos neste momento de dor e a tenha em um bom lugar", comunicou.