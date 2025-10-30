Cemitérios de Fortaleza terão programação especial no Dia de Finados

No Dia dos Finados, celebrado neste domingo (2), cemitérios de Fortaleza e da Região Metropolitana irão promover missas e ações de homenagem para receber visitantes. Diante da movimentação esperada, haverá reforço no transporte público e nos sistemas de controle de trânsito.

Os cinco cemitérios públicos da capital cearense (Cemitério Parque Bom Jardim; São José; Messejana; Antônio Bezerra e São Vicente de Paula) irão promover ações especiais.

A Coordenadoria Especial de Apoio à Governança das Regionais (Cegor) intensificou os serviços de limpeza nos locais. As ações iniciaram ainda em 29 de setembro, incluindo capinação, varrição, roço e retirada de resíduos sólidos nas áreas internas e externas.

PROGRAMAÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS

Cemitério Parque Bom Jardim

Localizado no bairro Siqueira, o maior cemitério da Cidade abrirá, no domingo, das 8h às 17h. As missas acontecerão às 10h, 12h, 14h e 16h.

Cemitério São José

Na Parangaba, o funcionamento do cemitério será das 6h às 18h. A programação conta com três missas, às 7h, 12h e 15h. Também ocorrerá a veneração à Santa Coroa e a oração pelos fiéis falecidos das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 14h30.

Cemitério de Messejana

O Cemitério de Messejana também funcionará das 6h às 18h, com celebrações às 9h e às 16h.

Cemitério do Antônio Bezerra

O espaço estará aberto das 7h às 17h30. A missa será celebrada às 7h, na Paróquia Jesus, Maria e José, no Antônio Bezerra. Às 17h, uma missa campal acontecerá em frente ao cemitério.

Cemitério São Vicente de Paula

Localizado no Mucuripe, o espaço funcionará das 6h às 18h, e terá missas celebradas às 7h, 8h30, 17h e 19h, na Igreja Nossa Senhora da Saúde, em frente ao cemitério.

TRANSPORTE

Diante do número de pessoas esperado, a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) informou que a frota da Capital terá funcionamento especial. As informações são da Prefeitura.

Durante o domingo, 23 ônibus reserva circularão das 5h às 19h, distribuídos entre os terminais de integração. Também serão reforçadas as frotas de 19 linhas que circulam próximo aos cemitérios públicos.

A distribuição dos veículos será feita da seguinte forma: Siqueira (10), Parangaba (4), Conjunto Ceará (2), Antônio Bezerra (2), Messejana (2), Papicu (2) e Lagoa (1).

Além disso, três linhas especiais entrarão em operação com destino ao Cemitério Parque Bom Jardim, no Siqueira. São elas:

970 - Conjunto Ceará / Cemitério Bom Jardim

980 - Siqueira / Cemitério Bom Jardim

965 - Siqueira / Cemitério Bom Jardim II

TRÂNSITO

Um efetivo de 85 agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) irá trabalhar nas principais vias de acesso a cemitérios que concentram maior número de visitantes.

A equipe atuará nos turnos da manhã e tarde, para garantir o deslocamento seguro do público e, em alguns casos, fazer bloqueios viários.

Trânsito próximo ao cemitério São José

Na frente do cemitério São José, na Parangaba, a operação será realizada a partir das 5h. A rua Napoleão Quezado será interditada entre as avenidas General Osório de Paiva e Cônego de Castro.

Trânsito próximo ao cemitério Parque Bom Jardim

No bairro Siqueira, o bloqueio será realizado na rua Estrada do Jatobá, entre as ruas Frank Sinatra e Urucutuba.

Trânsito próximo ao cemitério São Vicente de Paula

Não serão feitos bloqueios no Mucuripe. A prioridade será assegurar o respeito à travessia de pedestres na avenida Abolição.

Trânsito próximo ao cemitério de Messejana

Semelhante ao feito no cemitério São José, haverá bloqueio na rua Padre Severiano, entre as ruas Palestina e Aleuda.

Trânsito próximo ao cemitério São João Batista

No centro da Cidade, o bloqueio viário será implementado no trecho mais movimentado da rua Padre Mororó, entre as vias Senador Alencar e São Paulo. Também haverá bloqueio no cruzamento das vias Tijubana com Agapito dos Santos e Tereza Cristina com Castro e Silva.

Trânsito próximo ao cemitério Parque da Paz

No cemitério do Parque da Paz, no Passaré, os agentes analisarão o fluxo de visitantes e poderão implementar, se necessário, o bloqueio provisório do retorno que fica em frente ao espaço, a fim de manter a fluidez de veículos na avenida Juscelino Kubitschek.

*Estagiária supervisionada pela jornalista Mariana Lazari.