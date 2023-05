Ceará tem déficit habitacional de 234 mil unidades habitacionais, diz Elmano de Freitas

O Ceará possui um déficit de 234 mil unidades habitacionais que ainda precisam ser entregues à comunidade, segundo informou o governador Elmano de Freitas (PT) nesta segunda-feira (29). O chefe do Executivo Estadual fez a avaliação durante cerimônia de entrega de 880 unidades do Minha Casa, Minha Vida em Fortaleza, no bairro José Walter.

Resolver o déficit, conforme Elmano, é o "plano central" da gestão, para "a partir de metas estabelecidas pelo governo federal", garantir planejamentos de habitação em todo o Ceará.

Elmano de Freitas Governador do Ceará Evidentemente não fazemos isso em apenas um governo, mas estamos nos preparando. Junto ao secretário das Cidades, Zezinho Albuquerque, estamos em contato com várias prefeituras para encontrar terrenos em conformidade com a orientação do governo federal. São terrenos que tenham infraestrutura e sejam dentro da cidade ou nas proximidades e projetos com até no máximo 350 unidades habitacionais

Segundo o governador, é preciso focar na "preservação comunitária". Elmano citou que além de garantir a moradia, por meio do retorno do Minha Casa, Minha Vida, é preciso assegurar que as famílias estejam bem assistidas na segurança pública.

"Implantamos nesse módulo um Comando da Polícia Militar para Prevenção e Apoio às Comunidades (Copac/PMCE) para garantir segurança para essas famílias, assim como todos os serviços sociais, sejam da prefeitura ou do estado", pontua Elmano.

Residencial Cidade Jardim

Nesta segunda, 880 famílias foram beneficiadas na entrega do módulo V do Residencial Cidade Jardim. Ao todo, R$ 58,24 milhões foram investidos na construção das unidades — R$ 53,77 milhões de verba federal e R$ 4,47 milhões de estadual —.

Além de Elmano de Freitas e do prefeito da Capital cearense, José Sarto (PDT), estiveram presentes na inauguração o ministro das Cidades, Jader Filho e a vice-presidente de Habitação da Caixa, Inês Magalhães.