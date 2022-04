Ceará antecipa para 20 de abril vacinação de crianças contra sarampo

Previsto para ter início no dia 2 de maio, o cronograma da campanha de vacinação contra influenza e sarampo para crianças de seis meses a menores de cinco anos foi antecipado para o dia 20 de abril.

O anúncio foi dado pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), em entrevista coletiva, na tarde desta quarta-feira (13).

Fortaleza já tinha antecipado a data, e, na Capital, a campanha para esse público começou nessa terça (12).

"A partir desse dia, os 184 municípios do Ceará podem antecipar a vacinação de crianças contra influenza e sarampo. As vacinas podem ser dadas simultaneamente, e se a criança tiver alguma vacina do calendário atrasada ela pode fazer sem nenhum prejuízo", destacou a secretária executiva de Vigilância e Regulação da Sesa, Ricristhi Gonçalves.

Conforme a secretária, os municípios já dispõem dos imunizantes, mas já há a previsão de reabastecimento dos lotes é para a próxima segunda-feira (18).

"Essas vacinas foram distribuídas para a população de trabalhadores, mas esse pequeno quantitativo para início dessa campanha vai poder ser utilizado enquanto a vacina das crianças chegam para todos os municípios que isso já tem a previsão para segunda-feira isso acontecer", destaca.

Risco de reintrodução

A decisão da Sesa teve como base o risco da reintrodução do sarampo no Estado, que atualmente mantém seis casos em investigação. "Tivemos 18 casos suspeitos até ontem [terça-feira] e 12 foram descartados, então temos seis casos em investigação em cinco municípios", disse Ricristhi.

A secretária chama atenção, ainda, para o número de municípios com risco de reintrodução da doença, 21 no total, elevando a matriz de risco do Estado. "Os municípios sabem disso, eles intensificam a vigilância, fazem uma busca ativa dos suspeitos, então é mais um motivo pra gente intensificar a campanha de vacinação", afirmou.