Prefeitura de Fortaleza quer zerar fila de espera por cirurgias eletivas no município

Fortaleza colocará em prática, a partir do próximo mês de maio, um programa municipal para zerar a fila de espera de cirurgias eletivas. A informação foi repassada pelo prefeito José Sarto na manhã desta quarta-feira (13), em entrevista ao Sistema Verdes Mares.

Conforme o gestor, a estratégia irá focar em grupos cirúrgicos onde há mais demanda por procedimentos não emergenciais.

"Vamos atacar nas principais demandas que todo mundo reclama - hérnia, pedra na vesícula, histerectomia e catarata. Esses são os maiores grupos de demandas", detalhou Sarto.

Ao ser questionado sobre a quantidade de pacientes no aguardo de cirurgias, o chefe do Executivo ponderou que o número tende a crescer com a divulgação do programa.

"A fila é móvel. Eu tenho 12 Upas, 4 policlínicas para realizar isso. Essa demanda é cumulativa. Hoje é um número e daqui a 10 dias será outro".

O Diário do Nordeste solicitou mais detalhes à Secretaria Municipal da Saúde (SMS), e aguarda retorno. A reportagem questionou sobre o público-alvo da ação e os procedimentos prioritários, por exemplo. Esta matéria será atualizada mediante retorno da Pasta.