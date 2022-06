Carteiras estudantis de 2022 começam a valer no dia 1º de julho, diz Prefeitura

Quem já recebeu as novas carteiras estudantis vai poder utilizar o documento no transporte público de Fortaleza a partir de 1º de julho. A informação foi dada nesta terça-feira (21) pela Empresa de Transporte Urbano (Etufor) da Capital.

O documento pode ser solicitado o ano inteiro por estudantes de estabelecimentos públicos e privados da Cidade. Até o momento, de acordo com a Etufor, foram liberadas para confecção 212,1 mil carteiras. Dessas, 197,1 mil já foram encaminhadas para as entidades estudantis para serem entregues aos alunos. O restante aguarda ser produzido.

Créditos

O órgão municipal informou, também, que os créditos existentes nas carteiras do ano anterior serão transferidos automaticamente para as novas. No entanto, é necessário que os usuários façam uma recarga mínima para a primeira utilização até que seja creditado o saldo já existente.

Vale lembrar que as novas carteiras já estão desbloqueadas para uso no transporte público a partir do dia 1º.

Uso antecipado

Os que não tinham o documento do ano passado, mas já têm o deste ano podem utilizar antecipadamente o documento, desde que seja feita a liberação dele na sede da Etufor, na Avenida dos Expedicionários (nº 5677, no Montese).

Já os que solicitaram a carteira e ainda não a têm podem consultar o andamento do pedido por um site da Prefeitura. A Etufor ressalta ainda que é necessário que a instituição de ensino confirme a matrícula do estudante para a Etufor para garantir a confecção do documento e o desbloqueio.

Como solicitar carteira de estudante?

Estudantes da Capital podem solicitar o benefício o ano inteiro na plataforma digital da Etufor. É necessário o envio dos seguintes documentos atualizados:

Declaração de matrícula;

Comprovante de residência;

RG;

CPF;

Biometria facial.

A confirmação do início do processo é enviada ao solicitante por e-mail. O atendimento presencial deve ser agendado online.