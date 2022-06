Prefeitura de Fortaleza abre inscrições para 884 vagas em cursos de línguas do Imparh

A Prefeitura Municipal de Fortaleza (PMF) abriu inscrições para 884 vagas nos cursos de línguas do Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos (Imparh). Serão ofertadas turmas de português, inglês, espanhol, italiano, francês, japonês e alemão.

As inscrições devem ser realizadas até o dia 3 de julho através do Canal de Concursos e Seleções da PMF. Nesse processo, é necessário preencher um formulário eletrônico e pagar a taxa de inscrição de R$ 88.

>> Confira edital

Os cursos de línguas estrangeiras contam com duração de três anos e meio, tendo taxa de matrícula semestral de R$ 88. Já o curso de português deve durar dois anos e meio, com taxa semestral de R$ 120 (inclui o material didático do semestre letivo).

O processo seletivo será realizado em uma única etapa, que constará da aplicação de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório.

Quem pode participar da seleção?

A seleção é aberta para o público geral, sendo necessário ter idade mínima de 14 anos ou estar cursando pelo menos o 9º ano do ensino fundamental.

Além disso, 50% das vagas são destinadas, prioritariamente para "alunos regularmente matriculados na última série do ensino fundamental até a última série do ensino médio, em escolas públicas da rede de ensino municipal, estadual ou federal", detalha a PMF.

Mais informações

Para mais informações é possível entrar em contato com a Diretoria de Concursos e Seleções (Dices), através do número de telefone (85) 3433-2987, ou do endereço Av. João Pessoa, 5609, no bairro Damas.

