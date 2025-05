Cadela da raça pastor alemão é furtada por dupla em moto, em Juazeiro do Norte; veja vídeo

Uma mulher teve a cadela da raça pastor alemão furtada por dois homens em uma motocicleta, na manhã da última terça-feira (20), em Juazeiro do Norte, na Região do Cariri cearense. O crime aconteceu por volta das 11h45, em frente à residência da tutora, localizada na rua Antônio Conserva Feitosa, no bairro Leandro Bezerra.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que dois homens em uma motocicleta param diante da residência. Um deles desce, pega o animal e o leva, enquanto o outro aguarda na moto. A ação durou poucos segundos.

VEJA O VÍDEO DO MOMENTO DO FURTO

Luna, como é chamada a cadela, tem o costume de sair de casa para fazer as necessidades fisiológicas. Foi nesse momento que os suspeitos se aproximaram e realizaram o furto, segundo relatou Claiz de Araújo Oliveira, filha da tutora do animal, em conversa com o Diário do Nordeste.

Veja também Ceará Médico João Gilberto Macedo é o novo superintendente do IJF; saiba quem é Ceará Pagamento de bolsas a atletas pela Prefeitura de Aquiraz é suspenso por suspeita de irregularidades

O caso ganhou repercussão nas redes sociais após a divulgação das imagens. Mais tarde, um dos envolvidos entrou em contato com Claiz por meio da rede social Instagram e devolveu a cadela. A Polícia não foi acionada no momento da devolução, já que, segundo Claiz, a prioridade era apenas buscar Luna com segurança.

Boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia Regional de Juazeiro do Norte no mesmo dia. A moto usada na ação, uma Yamaha/Factor preta, tem placas do município de Itaporanga, na Paraíba.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.