Cachorro fica preso em penhasco e é resgatado pelos bombeiros, em Baturité, no Ceará

Um cachorro que estava preso em um penhasco de Baturité, no Interior do Ceará, foi resgatado, nesse domingo (21), pelo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE). Para a ação, os agentes utilizaram técnicas de operação em altura.

Os oficiais foram acionados por volta das 7h30 e, segundo relatos, o cão estava preso entre as pedras desde o dia anterior, aparentando estar machucado.

Para o resgate, oficiais da 5ª Companhia do 4º Batalhão de Bombeiros Militar usaram um cabo de prontidão para montar um circuito vertical com descida controlada através do rapel.

Segundo a corporação, o cão foi encontrado a aproximadamente 80 metros de distância do ponto inicial. Com o auxílio de uma rede de captura e do triângulo de resgate, o animal foi içado com o bombeiro responsável.

Após o resgate, foi constatado que o cão estava desidratado. Os bombeiros ofereceram água e o entregaram a uma pessoa que conhecia o tutor do animal.

Legenda: Para o resgate, bombeiros usaram um cabo de prontidão para montar um circuito vertical com descida controlada através do rapel Foto: Divulgação CBMCE

Balanço

Apenas no primeiro quadrimestre de 2023, o Corpo de Bombeiros resgatou 3.875 animais em todo o Estado. O número é 13,2% maior que o número de resgates realizados no mesmo período do ano passado, com 3.421 ocorrências.