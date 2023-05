Alimentos que seriam desperdiçados são resgatados para alimentar 30 mil pessoas no Ceará

O programa social Mais Nutrição, idealizado pelo Governo do Ceará, busca combater o desperdício de alimentos e, ao mesmo tempo, a fome. De 300 toneladas de alimentos que seriam descartadas por mês, o Estado processa 50 toneladas para serem armazenadas e distribuídas em 134 entidades cadastradas. Dessa forma, 30 mil cearenses vinculados ao programa são beneficiados.

A iniciativa foi foco de uma reportagem do Fantástico, deste domingo (21). Os alimentos utilizados são aqueles que ainda estão bons para o consumo, mas que os clientes não querem mais. Legumes são aproveitados na sopa, enquanto as frutas podem virar sopa ou sobremesa.

Conforme a secretária de Proteção Social do Ceará, Onélia Santana, é uma alegria perceber o impacto do programa. "Temos 29,8 mil pessoas benefíciadas por essa fábrica do Mais Nutrição. Para mim, é uma alegria hoje, depois de quatro anos, falar que nós temos mais de 3 mil toneladas de alimentos já distribuídas no nosso estado".

A diretora do Instituto Povo do Mar, Fabrini Andrade, explicou que atende crianças e adolescentes que vivem em vulnerabilidade social. Ela faz parte de uma das instituições beneficiadas com alimentos que garantem refeições nutritivas.

Fabrini Andrade Instituto Povo do Mar "Grande parte dos familiares não tem um trabalho formal. Hoje, nossas crianças fazem as duas refeições aqui porque não fazem em casa".

O programa ainda beneficia o Instituto Compartilha, que cozinha marmitas para pessoas em situação de rua. Conforme o articulador Frei Nailson Antonio, o público "são pessaos em situação de rua, catadores, pessoas de regiões muito pobres, que comem porque a gente dá".

Campanha 'Com Fome, Não Dá'

A campanha "Com Fome, Não Dá", criada pelo movimento social Pacto Contra a Fome, tem o apoio de diversos artistas, como o cantor Criolo, a apresentadora Ana Maria Braga, a cantora Ivete Sangalos e outros nomes da cena cultural brasileira.

Através dela, o movimento social busca reduzir o desperdício de comida no Brasil. A cofundadora do Pacto Contra a Fome, Geyze Diniz, declarou que a campanha foi criada por um incomformismo.

Geyze Diniz "Incomformismo de estármos em 2023 vivendo essa situação ainda. Sendo um Brasil que produz, que tem fome e que joga comida no lixo".

Para alimentar os 33 milhões de pessoas que passam fome, seria necessário distribuir cerca de 7 milhões de toneladas de comida por ano. No mesmo período, o Brasil desperdiça 55 milhões de toneladas.

Em entrevista ao Fantástico, Criolo ainda compartilhou já ter passado fome. "É uma coisa que vai te derrotando por dentro. Não só a questão física. A gente sente que sua alma está fraca. Quem tem fome, tem que comer", afirmou.

Segundo Geyze, as ações de governos são mais potentes para combater a fome, por conta das políticas públicas bem implementadas.

"Mas nós enquanto sociedade pública, não dá para a gente se ausentar dessa corresponsabilidade desse problema. O começo disso passa por nós termos essa consciência", concluiu.