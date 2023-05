Cachorro é resgatado de cacimba em Maracanaú por equipe do Corpo de Bombeiros

Um cachorro foi resgatado, na manhã deste sábado (20), após cair dentro de uma cacimba sem estrutura em Maracanaú. A ação foi conduzida por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) depois de serem acionados cerca de 10h para a ocorrência.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS), o animal, chamado de Zayon, foi resgatado sem ferimentos e devolvido ao tutor. A cacimba era cavada apenas na areia, estava com risco de fechamento de paredes e tinha volume de água "considerável".

No local, a equipe da 4ª Companhia do 1ª Batalhão de Bombeiros Militar usaram uma escada prolongável dentro da cacimba para que Zayon pudesse descansar. Posteriormente, jogaram uma corda para o animal.

“Por meio de uma corda, foi possível laçar Zayon e trazê-lo a terra firme sem nenhum machucado aparente”, detalhou o 1º tenente Moacir Parente, responsável pelo socorro.

Como prevenir esse tipo de acidente?

O Corpo de Bombeiros orienta que os donos evitem que os animais e crianças tenham acesso a esses locais mais perigosos.

Além disso, é importante sinalizar, cercar e tampar locais que tenham poços, valas e cacimbas. Dessa forma, acidentes são evitados. No entanto, em caso de emergência, a população pode ligar para os bombeiros através do número 193.

