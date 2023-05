14 fósseis são apreendidos pela PRF em operação na Região do Cariri

Uma ação em conjunto entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Laboratório de Paleontologia da Universidade Regional do Cariri (Urca) resultou na apreensão de 14 fósseis na Região do Cariri, no Ceará. Entre os dias 11 e 20 de maio de 2023, o grupo atuou com a Operação "Calanguban" em diferentes áreas.

A captura dos fósseis pelos agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), por meio do Grupo de Enfrenramento aos Crimes Ambientais (Gecam), foi possível após um treinamento realizado pelo Laboratório de Paleontologia da Urca.

A ação contou ainda com apoio da Polícia Federal, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e da Ong BiodiverSE.

No Ceará, a região do Cariri concentra grande área com geosítios onde são encontrados tais bens de propriedade da União, que devem ser preservados em Museus e Centros de Pesquisas para estudos.

200 aves apreendidas

Legenda: Papagaio apreendido em operação Foto: Divulgação/PRF

Na mesma operação, a PRF ainda apreendeu cerca de 200 aves da fauna silvestre. Os agentes realizaram também palestras sobre educação ambiental em escolas de educação básica.

Conforme as forças de segurança, aos infratores foi aplicado mais de R$ 100 mil em multas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Vale ressaltar que é crime a caça predatória, o tráfico e a criação ilegal de animais silvestres. As penas para estes crimes ambientais são de multa, por animal encontrado irregularmente, e até um ano e seis meses de prisão.