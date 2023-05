Que autoridade enfrentará a questão dos fósseis do Brasil contrabandeados?

Apresentou-se mais uma espécie pré-histórica levada do Cariri e que está na Alemanha. Depois do Ubirajara jubatus, agora foi a vez do Irritator challengeri. Os dois chamam atenção para o desrespeito que o Brasil parece ter no exterior no que se refere a bens culturais.

O estudo sobre o Irritator publicado numa revista científica eletrônica foi noticiado pelo Portal G1 nesta terça (16). Perguntado sobre a procedência do fóssil, um dos pesquisadores justificou ser paleontólogo, não profissional do direito. Fica a dúvida: nesse caso, a ética seria algo menos importante ou desprezível mesmo?

A Alemanha de novo

O Irritator é o segundo fóssil considerado raro que está na Alemanha e que teria sido levado de forma clandestina do Brasil, mais especificamente do Cariri, onde fica a Bacia Fossilífera do Araripe, uma das mais importantes do planeta. O Ubirajara jubatus está na mesma situação. E podem haver outros milhares.

O professor Antonio Alamo Feitosa Saraiva afirma que a Alemanha é o país que mais tem fósseis do Cariri em suas coleções.

"Estão lá entre 70 e 90 mil fósseis do Araripe. Nas coleções brasileiras, temos entre 30 e 35 mil", calcula o professor.

Vai ficar assim?

O Ministério Público Federal e instituições como a Universidade Regional do Cariri têm reivindicado a repatriação desses fósseis. Graças a esse esforço, ano passado a França devolveu centenas.

A lei, que é de 1942, informa que os fósseis são da União e não podem ser levados. Mas parece que, sem um enfrentamento político, esse trabalho não vai ser feito.

Salvo melhor memória, não me lembro de conversa entre o Brasil e a Alemanha sobre isso. No governo de Angela Merkel e agora no de Olaf Scholz, houve diversos encontros bilaterais entre as duas nações. O assunto foi tratado?

Em pleno XXI, em que se debate descolonização, seguiremos com fósseis brasileiros "sequestrados"? E se fosse o contrário: um fóssil encontrado na Alemanha, porém descrito e depositado no Brasil?

Com a palavra, o Itamaraty.