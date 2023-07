Cachorro 'canta' Luiz Gonzaga durante festival de música em Viçosa do Ceará; veja vídeo

Uma participação inusitada surpreendeu um grupo de artistas durante uma apresentação musical informal, realizada na noite dessa terça-feira (25), em Viçosa do Ceará, na região da Ibiapaba. Durante um momento de descontração na praça da Cidade, quando eles tocavam o sucesso "Numa Sala De Reboco", do cantor Luiz Gonzaga, um cachorro decidiu se juntar e "cantar" a música.

O cão, segundo o professor de música Igor Martins, que registrou a cena, já seria conhecido na praça da Cidade por assumir espontaneamente os "vocais" durante performances realizadas no local. Ainda conforme o educador, o animal não parecia possuir um tutor.

"Foi a primeira vez que fiquei na praça, mas os meninos que já são acostumados a ficar lá me disseram que esse cachorro vai para lá toda noite. Aí, quando eles começam a tocar, o cachorro começa a cantar junto", explicou.

O artista, que reside em Barbalha, na Região do Cariri, é um dos alunos que participam das capacitações oferecidas pelo Mi — Festival Música da Ibiapaba, que acontece até sábado (29) no Município. Na ocasião, segundo Igor, ele e outros estudantes realizavam um momento de descontração após as aulas quando foram surpreendidos pelo cachorro.

Igor Martins Professor de música Quando começaram a tocar, ele veio para perto, fizeram carinho nele, e ele começou a cantar também. É tanto, que o que achei interessante foi porque no momento que teve um improviso dos meninos, ele parou de latir, aí depois voltou de novo, como se ele respeitasse o momento dos outros."

A participação inusitada fez o professor gravar o momento para mostrar à família, que também viajou com ele para Viçosa, mas não estava presente durante o episódio.

