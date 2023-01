Atendimento da Polícia Federal em shopping de Fortaleza retorna nesta quinta (5)

Os atendimentos da Polícia Federal em um shopping do bairro Edson Queiroz, em Fortaleza, que registrou um princípio de incêndio nessa terça-feira (3), devem ser normalizados na manhã desta quinta-feira (5).

A unidade já havia interrompido seu funcionamento anteriormente devido ao intenso cheiro de fumaça e preparava-se para retomar sua operação nesta quarta-feira (4). Contudo, a persistência do odor impediu que servidores e os demais cidadãos permanecessem no local. Por conta disso, a equipe decidiu suspender novamente o funcionamento, no meio da manhã.

Os interessados nos serviços de atendimento, emissão de passaportes, orientação do Sistema Nacional de Armas (SINARM) e controle de segurança privada, poderão voltar à unidade na quinta-feira (5), quando os servidores esperam que o local tenha condições adequadas para recebê-los.

Para manter a organização e agilizar o funcionamento, os cidadãos que tenham agendamentos marcados para esta quarta ou quinta, deverão acessar o site da Polícia Federal e realizar um reagendamento. Caso a demanda seja urgente, não haverá necessidade de reagendamento, e os usuários poderão ser atendidos no local amanhã.

INCÊNDIO

Em nota, o Shopping Iguatemi Bosque informou que o princípio de incêndio originou-se no maquinário de uma das lojas do centro comercial, e foi rapidamente controlado pela brigada de incêndio, com o apoio do Corpo de Bombeiros.