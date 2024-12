Ano novo: veja o que abre e fecha nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro em Fortaleza

As comemorações de ano novo terão início, oficialmente, na terça-feira (31) e seguirão até quarta-feira (1º). Devido à data, o funcionamento de alguns serviços em Fortaleza muda nestes dois dias. O Diário do Nordeste organizou uma lista sobre o que funciona normalmente, ou não, durante o Réveillon.

Veja o que abre e fecha em Fortaleza no Réveillon

Lojas de rua

Segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza, o comércio seguirá horários especiais.

Segunda-feira, 30 de dezembro: 8h às 18h;

8h às 18h; Terça-feira, 31 de dezembro: o comércio do Centro funcionará até às 17h;

o comércio do Centro funcionará até às 17h; Quarta-feira, 1º de janeiro: as lojas estarão fechadas.

Supermercados

Durante a quarta-feira, dia 1º de janeiro, todos os supermercados de Fortaleza e Região Metropolitana ficarão fechados para o Réveillon. A Associação Cearense de Supermercados (Acesu) detalhou que, nos demais dias, os serviços funcionarão normalmente.

Bares e restaurantes

De acordo com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) no Ceará, o funcionamento dos bares e restaurantes neste final de ano se dará de acordo com o perfil de cada estabelecimento.

No dia 31, todos os bares e restaurantes devem abrir. Aqueles com programação de réveillon funcionarão até mais tarde, já os que não terão de fim de ano, devem fechar por volta das 19h. No dia 1º, pelo menos metade deve abrir normalmente.

Correios

Não haverá atendimento nas unidades dos Correios durante os dia 31 e 1º. O atendimento volta ao expediente normal a partir da quinta-feira (2).

Postos de combustíveis

O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos-CE) informou que os postos de combustíveis irão funcionar normalmente em todo o Ceará tanto na véspera de ano novo quanto no feriado do dia 1º de janeiro.

Enel

Em nota, a Enel informou que lojas de atendimento estarão abertas no dia 31 de dezembro até as 12h e fecharão no dia 1º, reabrindo normalmente no dia 2 de janeiro, quinta-feira. A companhia também informou que funcionará com a Central de Relacionamento (0800.285.0196), 24h por dia, para oferecer auxílio em casos de emergência. A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer ponto do Estado.

Cagece

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) funcionará em regime de plantão durante o feriado de Ano Novo, no dia 1º de janeiro, para atendimento e manutenção das redes de água e esgoto em Fortaleza e no interior do estado.

Já as lojas e locais de atendimento, haverá mudança no horário. Confira:

Dia 31: as lojas e núcleos de atendimento funcionarão até às 12h;

as lojas e núcleos de atendimento funcionarão até às 12h; Dia 1º: as lojas e núcleos de atendimento estarão fechados.

A Cagece ainda informou que os clientes podem entrar em contato com a companhia pelos canais de atendimento disponíveis, como o Cagece APP (disponível para Android e iOS), a Central de Atendimento (0800 275 0195), disponível 24h por dia, ou por meio da Gesse, a assistente virtual da companhia.

Bancos

Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Fendabran), no dia 31 de dezembro, os bancos não funcionarão e as compensações bancárias não serão efetivadas. O expediente normal e presencial está disponível apenas até segunda-feira (30).

Já na quarta, bancos e instituições financeiras não abrem para atendimento presencial ao público. As compensações bancárias não serão efetivadas nessas datas, incluindo a TED. Somente o Pix, que funciona 24 horas todos os dias e feriados, poderá ser feito normalmente.

Etufor

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) informou que, no dia 31, o ponto será facultativo. No dia 1º, a frota está programada equivalente à de domingo por ser feriado. Assim, haverá quadros especiais e 48 veículos extras. Ainda haverá a tarifa social, que é de R$ 3,90 e R$ 1,50

Metrofor

O transporte de passageiros sobre trilhos em Fortaleza e cidades vizinhas terá horário especial durante a virada de ano. Confira:

Dia 31

Linha Sul (Metrô): 5h30 às 19h30

5h30 às 19h30 Linha Oeste (VLT): 5h30 às 18h55

5h30 às 18h55 Linha Nordeste (VLT): 5h30 às 18h30

5h30 às 18h30 VLT de Sobral: 5h25 às 17h50

5h25 às 17h50 VLT do Cariri: 6h às 18h

Dia 1º

Não haverá operação.

TJCE

O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) funcionará em regime de plantão. Durante o recesso, o 2º Grau (desembargadores) atua das 12h às 18h. Já o 1º Grau (juízes) recebe demandas das 8h às 14h.

SHOPPINGS

Shopping Iguatemi

Dia 31

Lojas e quiosques: 9h às 18h

9h às 18h Praça de alimentação: 10h às 18h

10h às 18h Restaurantes: 11h30 às 18

Dia 1º

Lojas e quiosques: Fechados

Fechados Praça de alimentação: Facultativo

Facultativo Restaurantes: 11h30 às 23h (Facultativo)

Shopping Parangaba

Dia 31

Lojas e quiosques: 9h às 18h

9h às 18h Praça de alimentação: 9h às 18h

9h às 18h Lazer: 9h às 18

Dia 1º

Lojas e quiosques: Fechados

Fechados Praça de alimentação: 11h às 22h (Facultativo)

11h às 22h (Facultativo) Lazer: 11h às 22h (Facultativo)

Grand Shopping

Dia 31

Lojas e Quiosques: 10h às 18h

10h às 18h Alimentação/Lazer: 10h às 18h

Dia 1º

Lojas e Quiosques: Fechado

Fechado Alimentação/Lazer: Abertura facultativa

Via Sul Shopping

Dia 31

Lojas, Quiosques e Alimentação: 09h às 18h.

Dia 1º

Lojas e Quiosques: fechados;

fechados; Alimentação: 10h às 22h.

North Shopping Fortaleza

Dia 31

Lojas, Quiosques e Alimentação: 09h às 18h.

Dia 1º

Lojas e Quiosques: fechados;

fechados; Alimentação: 10h às 22h.

North Shopping Jóquei

Dia 31

Lojas, Quiosques e Alimentação: 9h às 18h.

Dia 1º

Lojas e Quiosques: fechados.

fechados. Alimentação: 11h às 22h.

Riomar Fortaleza e Kennedy

Dia 31

Lojas e Quiosques: 9h às 18h

9h às 18h Praça de Alimentação: 10h às 18h

10h às 18h Espaço Gourmet e Boulevard: 11h30 às 18h

11h30 às 18h Restaurantes RioMar Fortaleza: 11h30 às 18h

11h30 às 18h Restaurantes RioMar Kennedy: 10h às 18h

10h às 18h Cinépolis: verificar programação no site

Dia 1º

Lojas e quiosques fechados

Operações de lazer e alimentação terão funcionamento facultativo

Cinépolis: verificar programação no site

Terrazo Shopping

Dia 31

Lojas e Quiosques: 9h às 18h;

9h às 18h; Praça de Alimentação e Lazer: 1 0h às 18h;

0h às 18h; Supermercado Guará: 7h às 18h;

7h às 18h; Greenlife Academias: 5h às 16h.

Dia 1º