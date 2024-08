AMC coordena operação de trânsito para Ironman Brasil neste domingo (25) em Fortaleza

Com a realização do Ironman Brasil em Fortaleza, no próximo domingo (25), a capital cearense passará por mudanças no trânsito. A operação especial para garantir a segurança em meio ao evento será coordenada pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC). Ao todo, 170 agentes e orientadores de tráfego da AMC estarão nas ruas.

O evento de triatlo terá prova de:

Natação (1,9 km);

Ciclismo (90 km);

Corrida (21,1 km),

Para a realização, alguns pontos terão bloqueios e desvios de tráfego. As linhas de ônibus terão mudanças nos trajetos.

"A expectativa é de que todos os bloqueios sejam liberados até as 12h de domingo, com exceção da Av. Rui Barbosa, que deve ser liberada até as 16h", detalhou a AMC.

Operação da AMC

A operação começa na madrugada de domingo (25), com o bloqueio do cruzamento da Av. Historiador Raimundo Girão com a Av. Rui Barbosa e a proibição de estacionamento na Av. Pessoa Anta.

Serão interditadas, a partir das 5h:

Av. Historiador Raimundo Girão, entre as avenidas Rui Barbosa e Almirante Barroso;

Av. Almirante Barroso, entre a Av. Historiador Raimundo Girão e a Av. Alberto Nepomuceno;

Rua Adolfo Caminha, entre as avenidas Alberto Nepomuceno e Leste-Oeste.

Além disso, para a prova de ciclismo, a Av. Historiador Raimundo Girão estará bloqueada a partir das 5h, no sentido Centro entre a Av. Rui Barbosa e Av. Alberto Nepomuceno.

A prova ocorrerá pelas: Av. Almirante Barroso, Av. Pessoa Anta, Av. Alberto Nepomuceno, Rua Dr. João Moreira, Rua General Sampaio, viaduto da Av. Leste-Oeste, que será interditado no trecho entre a Rua Jacinto Matos e a Av. Ulisses Guimarães.

Sugestão de rotas alternativas

As rotas alternativas dependem do sentido.

Sentido Mucuripe/Centro: desvio sugerido é pela Av. Rui Barbosa e Rua Deputado Moreira da Rocha;

desvio sugerido é pela Av. Rui Barbosa e Rua Deputado Moreira da Rocha; Sentido Centro/Mucuripe: desvio pela Av. Monsenhor Tabosa;

desvio pela Av. Monsenhor Tabosa; Sentido Centro/Caucaia: desvio pela Rua Jacinto Matos e Av. Francisco Sá;

desvio pela Rua Jacinto Matos e Av. Francisco Sá; Sentido Caucaia/Centro: pode ser mantido o tráfego normal, pois apenas uma faixa será bloqueada para os ciclistas.

Interdições adicionais no Centro

Conforme a AMC, ainda ocorrerão interdições adicionais na Rua General Sampaio, nos cruzamentos com as ruas Dr. João Moreira e Senador Jaguaribe. Por isso, para acessar a Av. Leste-Oeste a partir do Centro deve-se utilizar a Av. Dom Manuel.

Mudanças nas linhas de ônibus

Devido ao evento, 17 linhas de ônibus sofrerão com desvio do itinerário nas avenidas e ruas citadas acima. Conforme a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), são: