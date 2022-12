Abraço, shampoo e até R$ 100 mil: veja pedidos de Natal de idosos residentes em abrigo no Ceará

Abraço de um rapaz bem bonito, leite, chapéu de vaqueiro, fralda, rede e R$ 100 mil, esses são alguns dos pedidos de Natal de idosos que vivem no abrigo Lar Três Irmãs, no Ceará, durante a realização da 6ª edição da campanha de doações de presentes no fim do ano.

Com duas sedes na Grande Fortaleza, uma em Caucaia (bairro Garrote) e outra na Capital (bairro Montese), a associação possui 61 moradores, a maioria em situação de vulnerabilidade social e/ou vítimas de violência física ou psicológica, conforme detalha o coordenador da instituição Romério Ricardo.

Legenda: Lar Três Irmãs é uma organização não-governamental mantida pela renda dos próprios idosos e por meio de doações Foto: divulgação

Os pedidos da iniciativa das festas de fim de ano são geralmente simples, como peças de roupas, pijamas, pacotes de fraldas geriátricas, chinelos, relógios, colônias e outros produtos de higiene pessoal. Residente há 5 anos, Fátima Cavalcante ou "Fatinha", como é conhecida entre os funcionários do local, de 70 anos, é um exemplo disso: neste Natal deseja somente um café com bolo mole. Severina Marinheiro, de 78 anos, há quase um ano no núcleo localizado na Capital, também pediu algo acessível: o abraço de um rapaz bem bonito.

Legenda: É possível entregar os presentes pessoalmente na associação Foto: divulgação

Mas também tem residentes com desejos mais elaborados, como o de Francisca Liduina Soares, de 72 anos, que quer ganhar a quantia de R$ 100 mil de presente neste fim de ano. "A Lidu é muito interativa. A gente conversa com ela e ela é muito engraçada", detalha Romério sobre a personalidade da residente há 2 anos do Lar.

"Um perfume, um hidratante, tudo é muito bem-vindo, ela [Liduina] vai gostar bastante", explica o coordenador.

Legenda: Caso não seja possível realizar o desejo dos residente, coordenador aconselha a doação de itens de higiene pessoal Foto: divulgação

O profissional ainda destaca que, caso não seja possível atender aos pedidos dos idosos, outros itens de higiene pessoal, em especial shampoo e hidratantes, além de leite e pomada para assadura, também podem ser doados para ajudar a iniciativa. "A gente está precisando muito de Shampoo. Acho que vamos utilizar os últimos agora nesse banho da tarde [desta segunda-feira (5)]".

Como doar para o Lar Três Irmãs

Os interessados em apadrinhar um ou mais idosos e atender o desejo de Natal devem entrar em contato com o Lar Três Irmãs e agendar a entrega dos presentes em Fortaleza, no bairro Montese, ou em Caucaia, no bairro Garrote.

Na página do Instagram, é possível ver as fotos e os pedidos dos residentes.

WhatsApp: (85) 9 8966-7241

Telefone: (85) 3023-3343

Instagram: @lartresirmas

Site: https://lartresirmas.org.br/

Ainda é possível entregar pessoalmente os presentes. Basta marcar uma visita na associação em algum horário de domingo a domingo, entre 9h e 11h ou 15h e 17h.

O Lar Três Irmãs é uma organização não-governamental, sem fins lucrativos, mantida pela renda dos próprios idosos e por meio de doações, como explica Romério Ricardo. Além da época das festas de fim de ano, a instituição sempre recebe doações de itens de higiene pessoal, leite, pomada para assadura, fralda geriátrica, entre outros.