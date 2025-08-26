178 profissionais empossados para rede de saúde mental de Fortaleza começam a atuar em setembro

Nessa terça-feira (26), foram empossados 178 profissionais concursados que atuarão na Rede de Atenção Psicossocial (Raps) do município de Fortaleza a partir do mês de setembro. Entre eles, estão médicos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais e enfermeiros.

A solenidade de posse ocorreu no Teatro São José, no Centro. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), os novos concursados vão atuar em Centros de Atenção Psicossocial (Caps) e unidades de acolhimento.

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, lembrou que, desde o período pós-pandemia de Covid-19, a população passou a buscar mais os serviços psicológicos e psiquiátricos da Prefeitura. Porém, aponta que essa estrutura estava “sucateada”.

“Estamos agora passando por esse momento de mudança, de transformação, de requalificação e eu espero que cada vez mais a gente possa avançar, oferecer uma saúde de qualidade para a população fortalezense”, afirma.

Para isso, diz o gestor, há um tripé que deve ser priorizado:

Infraestrutura: “já iniciamos uma grande recuperação, requalificação, reforma nas estruturas físicas de toda rede de saúde”;

Profissionais: o prefeito afirma que, além do chamamento dos concursados da Raps, seguirá convocando outros da Fagifor e IJF, totalizando mais de 1.000 pessoas;

Medicamentos: segundo Evandro, a distribuição já foi normalizada.

Evandro ressaltou que essa expansão ocorre apesar de “limitações” - sobretudo orçamentárias, visto que ele prorrogou o decreto de contenção de gastos na Prefeitura.

Riane Azevedo, titular da SMS, detalhou que os profissionais serão distribuídos de acordo com as necessidades de cada unidade. “A gente vai completando essas equipes. Depois, quando formos redimensionando, a gente vai ajustando para que todas tenham o quantitativo suficiente para que faça o atendimento adequado à população”.

A previsão é que eles estejam atuando nos Caps a partir do próximo dia 1º de setembro.

Aumento da rede

O chamamento dos concursados - oriundos de um certame realizado em 2018 e prorrogado até agora - faz parte do programa municipal Saúde que Cuida, que tem a melhoria do atendimento em saúde mental para os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) como um dos focos.

O programa também prevê a reforma dos 16 Caps da capital cearense. No entanto, Evandro pondera a necessidade de reforçar ainda mais esse tipo de equipamento. “Nós temos 16 Caps em Fortaleza e nós temos que aumentar, praticamente dobrando esse número até o final da nossa gestão”, disse.