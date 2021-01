Vitória Strada e Marcella Rica ficam noivas no Réveillon

As atrizes Marcella Rica, 29, e Vitória Strada, 24, ficaram noivas no Réveillon. A novidade foi compartilhada por elas em seus perfis nas redes sociais. As duas começara a namorar no primeiro trimestre de 2019.

"To noiva!", escreveu Strada ao publicar imagem mostrando o anel de noivado. "Ela disse sim, Brasil!", respondeu Rica nos comentários. Já em seu perfil, Rica publicou a mesma imagem com a seguinte mensagem: "2021 começou bem, bem lindo! Te amo, Vitória Strada". "I said yes! [Eu disse sim!]", disse Strada.

As duas passam o Réveillon no Campo Bahia Hotel Villas Spa, em Santa Cruz Cabrália, na Bahia. É o mesmo hotel em que a seleção alemã ficou hospedada durante a Copa do Mundo de 2014.

Você tem interesse em receber mais conteúdo de entretenimento?