Carnaval de Aracati 2025: confira programação dos sete dias de folia (27/02 a 5/03)

Um dos mais tradicionais do Ceará, o Carnaval de Aracati 2025 terá sete dias de festa e mais de 40 atrações locais e nacionais, entre trios elétricos, shows na praia, cordões e blocos. A programação acontece nas praias de Aracati, Majorlândia e Canoa Quebrada a partir desta quinta-feira (27) e vai até a quarta-feira de cinzas (5).

Entre os destaques estão os shows de grandes nomes do forró, como Taty Girl, Wesley Safadão, Mari Fernandez e Felipe Amorim, e de outros gêneros musicais, como Claudia Leitte, Dennis DJ e muito mais. Além de trios elétricos e dos shows na praia, haverá ainda programação cultural com blocos e cordões carnavalescos.

A secretária de Desenvolvimento Econômico de Aracati, Fátima Carmo, destacou a importância de “investir e manter viva as tradições locais” por meio dos festejos de Carnaval, que traz retorno simbólico, do ponto de vista cultural, e prático, por meio da movimentação econômica promovida pela festa.

“Do ponto de vista econômico, trata-se do período do ano com maior movimentação financeira da cidade. Tanto a sede quanto as praias recebem milhares de visitantes de todos os tipos, de diversos poderes aquisitivos, que movimentam toda a cadeia produtiva local”, destaca Fátima. “A cidade se movimenta junto com o Carnaval, o que traz melhores condições de vida para a população”, completa.

Confira, a seguir, a programação completa dos festejos:

Trios

Quinta-feira (27/02)

Claudia Leitte

Sexta-feira (28/02)

Taty Girl

Kaká e Pedrinho

Diego Facó

Marcos Lessa

Aldynha Ferraz

Barra de Aço

Frank Limma

Acaiaca

Sábado (01/03)

Natanzinho Lima

Dilsinho

Kiko Chicabana

Brendynha

Grupo à Vontade

PSG - Pagode do Serfano Giló

Elvis Oliveira

Jéfter & Amor a Mil

Domingo (02/03)

Wesley Safadão

Tony Salles

Zé Cantor

Larissa Leite

Aldynha Ferraz

Jackson Sobreira

DJ Jeff K2 + DJ Anderson Férrer

Segunda-feira (03/03)

Dennis DJ

Mari Fernandez

Felipe Amorim

Wiu

Mateus Ximenes

Maicon Brother

Jéfter & Amor a Mil

DJ Ws + DJ Eliézio

Terça-feira (04/03)

Igor Kannário

Alline Rosa

Matheus Fernandes

Luis Marcelo e Gabriel

Maicon Brother

Pegue Axé

PSG - Pagode do Serfano Giló

Playboy do Hit + Fortalcita (Medley 085)

Festa na Praia – Majorlândia

Sábado (01/03)

Atrações: Pegue Axé / DJ WS / Jeanzinho

Horário: A partir das 12h

Domingo (02/03)

Atrações: Elvis Oliveira / DJ Anderson Férrer / Saulo Góis

Horário: A partir das 12h

Segunda-feira (03/03)

Atrações: Nick Sol / DJ Jeff K2 / Jackson Sobreira

Horário: A partir das 12h

Terça-feira (04/03)

Atrações: Luis Marcelo e Gabriel / DJ Eliézio / Banda Nossa Praia

Horário: A partir das 12h

Cordões e blocos

Sábado (01/03)

Atrações: Cordão Bambas da Orgia / Bloco Bonecos da Vila / Escola de Samba Ciganos da Praia / Escola de Samba Aliamados / Escola de Samba Caveira / Cordão Zé Pereira

Onde: Av. Coronel Alexanzito

Horário: A partir das 17h

Atrações: Cordão Canoa Encanta / Cordão Vassoura Apimentada

Onde: Canoa Quebrada

Horário: A partir das 17h

Domingo (02/03)

Atrações: Cordão Papangus / Maracatu Maracaty Nação Bons Ventos / Escola de Samba Índios / Escola de Samba Baianinhos do AIB / Escola de Samba Abre Alas / Cordão Cabe Mais Um

Onde: Av. Coronel Alexanzito

Horário: A partir das 17h

Atração: Bloco Piratas da Praia

Onde: Praia de Majorlândia

Horário: A partir das 17h

Atração: Cordão As Capetinhas

Onde: Canoa Quebrada

Horário: A partir das 17h

Segunda-feira (03/03)

Atrações: Cordão Karambolas do Cumbe / Bloco Universo Negro / Atração Musical - Luxo da Aldeia / Cordão Zerin

Onde: Av. Coronel Alexanzito

Horário: A partir das 17h

Atração: Cordão Bloco do Reggae

Onde: Canoa Quebrada

Horário: A partir das 17h30

Terça-feira (04/03)

Atração: Bloco Mukeka de Canoa

Onde: Canoa Quebrada

Horário: A partir das 17h

Quarta-feira (05/03)

Atração: Cordão Mocreias Etílicas

Onde: Canoa Quebrada

Horário: A partir das 20h

Serviço

Carnaval de Aracati 2025

Quando: De quinta (27) a quarta-feira (5)

Onde: Aracati, Majorlândia, e Canoa Quebrada

Entrada gratuita