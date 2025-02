Cinemas de Fortaleza realizam promoções e 'maratonas' do Oscar no Carnaval; confira programação

Além das festas e shows que marcam o período do Carnaval em Fortaleza, há diferentes opções na cidade para quem prefere investir o tempo livre em outras programações.

Neste sentido, uma das principais é o cinema. Diversas salas da Cidade oferecem atrativos para chamar a atenção do público, de preços atrativos a maratonas com filmes indicados ao Oscar. Confira destaques da agenda cinéfila de Fortaleza durante o Carnaval 2025!

UCI com promoção para filmes do Oscar

Nos cinemas da rede UCI de Fortaleza — que inclui as salas dos shoppings Iguatemi Bosque e Parangaba —, será realizada a maratona UCI Day Oscar, que traz diversos filmes indicados nesta edição do trabalho com ingressos a R$12.

O preço promocional é válido para esta sexta-feira (28) em salas regulares e também IMAX. No caso das salas De Lux, os ingressos saem a R$24. Estarão em cartaz longas como o brasileiro “Ainda Estou Aqui”, “Wicked”, “Anora” e a estreia “Um Completo Desconhecido”, além de “Duna: Parte Dois” e “O Brutalista” em IMAX

Além dos valores descritos, clientes Unique pagam R$11 nas salas convencionais e IMAX e R$ 23 nas salas De Lux. Ingressos já estão à venda, confira no site da UCI.

UCI Day Oscar 2025

Quando: nesta sexta (28), em diferentes horários

nesta sexta (28), em diferentes horários Onde: Shopping Iguatemi Bosque (Av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz) e Shopping Parangaba (Rua Germano Franck, 300 - Parangaba)

Shopping Iguatemi Bosque (Av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz) e Shopping Parangaba (Rua Germano Franck, 300 - Parangaba) Quanto: R$ 12 para salas regulares e IMAX e R$ 24 para salas De Lux; clientes Unique pagam R$ 11 e R$ 23, respectivamente; ingressos à venda no site da UCI

R$ 12 para salas regulares e IMAX e R$ 24 para salas De Lux; clientes Unique pagam R$ 11 e R$ 23, respectivamente; ingressos à venda no site da UCI Mais informações: @ucicinemas



Dois ingressos por R$ 15 no Via Sul

Para o período de Carnaval, o Shopping Via Sul promove a promoção “Folia no Centerplex”. Nela, dois ingressos saem por R$ 15, para qualquer filme e em qualquer canal de venda, para sessões até a próxima quarta-feira (5).

O valor promocional é válido somente para dois ingressos que sejam comprados juntos para o mesmo filme, dia e sessão. Ela não é válida para sessões da sala VIP, 3D, especiais, pré-venda e pré-estreia.

Quando: até quarta (5)

até quarta (5) Onde: Via Sul Shopping (Av. Washington Soares, 4335 - Lagoa Sapiranga)

Via Sul Shopping (Av. Washington Soares, 4335 - Lagoa Sapiranga) Quanto: dois ingressos por R$ 15 (comprados juntos, para mesmo filme, dia e sessão)

dois ingressos por R$ 15 (comprados juntos, para mesmo filme, dia e sessão) Mais informações: @viasulshopping



Maratona Oscar 2025 no Dragão

O Cinema do Dragão promove, neste sábado (1º) e domingo (2), a Maratona Oscar 2025, que irá exibir 11 filmes indicados a diferentes categorias da premiação. As sessões começam às 13h40 e têm ingressos com preços acessíveis.

Além de exibições de obras indicadas ao prêmio neste ano, a programação inclui uma sessão gratuita de “Central do Brasil”, de Walter Salles e com Fernanda Montenegro, que foi indicado à premiação em 1999, no Programa Vizinhanças.

Compõem ainda a maratona os longas “Sem chão” (indicado a Melhor Documentário), “Flow” (indicado a Melhor Animação e Melhor Filme Internacional) e “Sing Sing” (indicado a Melhor Ator, Canção Original e Roteiro Adaptado), entre outros.

Os ingressos custam R$ 16 (inteira) de quarta a domingo e, na terça-feira, o preço fica promocional, com ingresso a R$ 10 (inteira). É possível comprar antecipadamente na plataforma Ingresso.com (ingresso.com/cinema/cinema-do-dragao) ou na bilheteira.

Maratona do Oscar 2025 no Cinema do Dragão

Quando: sábado (1º) e domingo (2), com sessões em horários diversos a partir de 13h40

sábado (1º) e domingo (2), com sessões em horários diversos a partir de 13h40 Onde: rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema

rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema Quanto: sessões regulares a R$ 16 (inteira), preço promocional na terça a R$ 10 (inteira) e Programa Vizinhanças com sessão gratuita; à venda na bilheteria do Cinema do Dragão e no Ingresso.com

sessões regulares a R$ 16 (inteira), preço promocional na terça a R$ 10 (inteira) e Programa Vizinhanças com sessão gratuita; à venda na bilheteria do Cinema do Dragão e no Ingresso.com Mais informações: @cinemadodragao



Mais cinemas de Fortaleza

Diversas salas de cinema dos shoppings de Fortaleza irão ter funcionamento normal durante o período do Carnaval, com opções em cartaz que vão de também obras indicadas ao Oscar a outras obras para toda a família, incluindo “O Homem-Cão” e “Capitão América: Admirável Mundo Novo”.

Confira a programação completa dos principais cinemas, incluindo horários e valores, no site Ingresso.com.