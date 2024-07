Violoncelista Antonio Meneses é diagnosticado com tipo raro de tumor cerebral

O violoncelista Antonio Meneses, de 66 anos, foi diagnosticado com um tipo raro de tumor cerebral, chamado glioblastoma multiforme. A equipe dele emitiu um comunicado informando que ele tem recebido cuidados paliativos na Suíça, onde mora com a família.

A agenda de concertos e aulas foi cancelada. A publicação fala ainda que o diagnóstico foi feito em junho.

"O violoncelista brasileiro Antonio Meneses, um dos principais músicos de sua geração, cancelou sua agenda de concertos e afastou-se de suas posições como professor. Ele foi diagnosticado em junho com gliobastoma multiforme, um tipo agressivo de tumor cerebral. Nascido no Recife e criado no Rio de Janeiro, Meneses é um dos mais célebres solistas e cameristas de sua geração", diz a nota publicada nas redes sociais.

Carreira de sucesso

Meneses iniciou sua carreira após vencer concursos em Munique e Tchaikovsky. "Também integrou Beaux-Arts Trio e atuou, em duo, com músicos como os pianistas Menahem Pressler e Maria João Pires", diz nota.

Amigos e fãs deixaram mensagens de carinho e apoiaram o artista nas redes sociais.

"Querido Antônio, imensas saudades de sua estada em nossas casas, tanto na França quanto no Rio! Temos certeza de que você vai superar essa fase difícil para repetir nossos concertos e gravações. Com muito carinho", escreveram os artistas Maria Helena e Isaac Karabtchevsky sobre o violoncelista.