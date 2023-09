Troféu Sereia de Ouro homenageia quatro personalidades em solenidade no Theatro José de Alencar

Excelência cearense em noite memorável. Nesta sexta-feira (22), o Theatro José de Alencar sediou a 51ª edição do Troféu Sereia de Ouro. A professora e filantropa Regina Barbosa, o ministro Camilo Santana, o cantor e compositor Ednardo e o empresário José Roberto Nogueira são os novos agraciados com a comenda. Agora, eles integram o rol de 204 prestigiados com o prêmio do Sistema Verdes Mares, do Grupo Edson Queiroz.

A cerimônia reuniu diversas e importantes personalidades de nossa terra em um instante de reverência ao talento. Mais um belo capítulo na história da homenagem idealizada pelo chanceler Edson Queiroz e por dona Yolanda Queiroz em 1971. O pioneirismo torna a honraria a mais antiga e cobiçada do Ceará, sinônimo de valoroso prestígio e alcance.

Por isso mesmo, o propósito do Sereia de Ouro pode ser encarado como missão: reverenciar quem contribui para o desenvolvimento do Ceará, do Brasil e do mundo por meio de nobres gestos de esforço humano e profissional. É o que justifica o grande destaque a jornadas exemplares, marcadas por superação de limites e incansável fazer.

Legenda: Da esquerda para a direita, o prefeito de Fortaleza, José Sarto; o empresário José Roberto Nogueira; a professora Regina Barbosa; o Presidente do Conselho Administrativo do Grupo Edson Queiroz, Igor Queiroz Barroso; o músico Ednardo; a secretária da Cultura do Ceará, Luisa Cela; o ministro Camilo Santana; e o governador do Estado do Ceará, Elmano de Freitas Foto: Fabiane de Paula

Ao acolherem nas mãos o título que hoje lhes é atribuído, os condecorados seguem com estímulo restaurado de persistência e vitalidade, mantendo viva a excelência. Eis, enfim, o intuito do Troféu Sereia de Ouro: não perder de vista o valor de crescer e fazer o bem.

O Presidente do Conselho de Administração do Grupo Edson Queiroz, Igor Queiroz Barroso, entregou o Troféu à professora Regina Barbosa; o governador do Ceará, Elmano de Freitas, ao Ministro da Educação, Camilo Santana; a secretária da Cultura do Ceará, Luisa Cela, ao cantor Ednardo; e o prefeito de Fortaleza, Sarto Nogueira, ao empresário José Roberto Nogueira.

Igor Queiroz Barroso enfatizou no discurso a satisfação de dar continuidade ao legado dos avós, Edson e Yolanda Queiroz, em celebrar mais uma edição do Troféu Sereia de Ouro. Também destacou as particularidades da jornada de cada homenageado, parabenizando-os pela visão, esforço e comprometimento. "Falar dos quatro é, antes de tudo, um orgulho. Pessoas íntegras, responsáveis e com espírito empreendedor, público e artístico".

Por sua vez, o ministro Camilo Santana, representante dos agraciados no discurso, sublinhou ser uma honra receber tal prestígio na própria terra, algo que valora com significado especial. Igualmente, passeou pela vida dos companheiros de homenagem, atribuindo-os um caráter de grande renome pela conquista. "Um filme me leva a agradecer e dividir essa homenagem com tantas pessoas que têm feito parte da minha trajetória de vida".

>> Discurso de Igor Queiroz Barroso, Presidente do Conselho de Administração do Grupo Edson Queiroz

Legenda: Igor Queiroz Barroso, Presidente do Conselho Administrativo do Grupo Edson Queiroz Foto: Thiago Gadelha

Boa noite a todas e todos,

Nesta noite especial, agradeço ao Governador Elmano pela presença e ao Prefeito José Sarto. Também agradeço a presença do Presidente da Assembleia do Ceará, Evandro Leitão, e ao Presidente da Câmara de Fortaleza, Gardel Rolim. Em nome dos senhores, agradeço a todos os políticos, homens e mulheres públicos aqui presentes.

Agradeço a presença da minha estimada família Queiroz, aos conselheiros e acionistas, em nome das minhas tias Lenise, Renata e Paula. A todos os nossos superintendentes, em nome do Presidente Executivo, Carlos Rotella. E um agradecimento especial a todos os colaboradores, parceiros e fornecedores do Sistema Verdes Mares em nome do nosso superintendente, Ruy do Ceará. Vocês fizeram de novo uma noite linda, mágica, memorável.

De modo especial, cumprimento minha amada esposa, Aline, e meu filho, Victor. É desse convívio e desse amor que tiro forças para seguir nessa jornada incrível da vida.

Hoje, mais uma vez, tenho a oportunidade de subir neste palco como Presidente do Conselho de Administração do Grupo Edson Queiroz para celebrar mais um Troféu Sereia de Ouro. Uma comenda criada pelos meus avós e fundadores desta empresa, Edson e Yolanda Queiroz. Um casal símbolo de empreendedorismo, com sua visão de transformação social por meio do trabalho. Com este troféu, eles escolheram homenagear quem faz a diferença no nosso Estado, na nossa comunidade e na vida de cada um de nós.

Falar dos quatro homenageados é, antes de tudo, um orgulho. Pessoas íntegras, responsáveis e com espírito empreendedor, público e artístico.

Começo com Dona Regina. Pessoa da minha mais alta estima. Mulher que tem uma história conosco. Certa vez, Dona Regina disse uma frase que me marcou profundamente: "Deixe as lágrimas e vá à luta." Esta frase ecoou em mim e em minha avó Yolanda, que sofreu perdas irreparáveis, assim como Dona Regina sofreu a partida do saudoso Sr. Mansueto, histórico superintendente do Sistema Verdes Mares. Dona Regina foi à luta, criou a Casa de Vovó Dedé e brilha ensinando crianças e jovens música, arte e audiovisual de nível mundial. A figura de Dona Regina nos impulsiona a fazer sempre mais e melhor pelo outro. Porque enquanto enxugamos as lágrimas e seguimos para a luta, você, Dona Regina, nos presenteia com a fina arte de fazer o bem.

Agora, quero falar de Ednardo. Símbolo de um Ceará que canta, que compõe, que emociona e que tem, em suas raízes, virtudes e diferenciais. O primeiro músico a ser homenageado nesta fase mais recente do Sereia de Ouro. Homem que trouxe a singeleza poética com "Arrepare não, mas enquanto engomo a calça eu vou lhe contar." O Brasil canta Ednardo, os grandes cantaram Ednardo e nós, aqui do Ceará, celebramos sua história e vida. Como ele mesmo escreveu: "Cantar parece com não morrer. É igual a não se esquecer que a vida é que tem razão." Vida longa ao querido Ednardo!

Falar de José Roberto, fundador da Brisanet, sempre me lembra alguém especial: meu avô Edson. Assim como ele, José Roberto veio de baixo na escala social. Tinha tudo contra. Mas com mentalidade e espírito empreendedor, superou os desafios e fez uma gigante das telecomunicações. Abriu capital e mostra ao Brasil todo dia que podemos ser o país do 5G. Um Brasil conectado. Um país maduro para as transformações digitais. Assim como Edson fez em Cascavel, José Roberto mantém parte da sua operação em Pereiro, sua cidade natal, como forma de dar oportunidade a outros "Zés", assim como ele. José Roberto, temos orgulho de lhe agraciar com este troféu e celebrar a raça e inteligência do nosso povo através do seu exemplo!

Agora Camilo. Um dileto amigo. Alguém que nos inspira com sua forma de conduzir: afável, mas assertiva; empática, mas resolutiva. Foi com ele que, por oito anos, o Ceará cresceu. Hoje, como Ministro da Educação, dá exemplo de como fazer política pública de resultado. Elevando os indicadores das cidades brasileiras, assim como fez no Ceará ao lado dos antecessores, Tasso e Cid. Agora é a vez de elevar nossa nota no PISA, para que os jovens brasileiros melhorem os níveis de matemática e português. Esse troféu é para lhe agradecer, Ministro, e para lhe motivar nesses tantos desafios. O Ceará tem orgulho de você.

Para concluir, deixo um pensamento que encapsula o espírito desta noite: "A grandeza de uma sociedade se mede não apenas pelo que ela cria, mas também pelo que ela honra."

Muito obrigado e Deus abençoe a todos.

>> Discurso do Ministro da Educação, Camilo Santana

Legenda: O Ministro da Educação, Camilo Santana, representante dos agraciados no discurso Foto: Thiago Gadelha

Minha primeira palavra é de agradecimento àqueles que indicaram meu nome para receber tão honrosa homenagem e a todos que fazem o Sistema Verdes Mares de Comunicação, parte importante desse grupo tão conceituado e que tem ajudado muito no desenvolvimento do nosso Ceará e do Brasil, o Grupo Edson Queiroz.

Aliás, este troféu Sereia de Ouro foi criado pela mente brilhante do chanceler Edson Queiroz, em 1971, chegando neste ano à sua edição de número 51. Portanto, já fazendo parte da história do Ceará.

Sinto-me feliz por estar ao lado de três grandes nomes homenageados: a professora Regina Barbosa, que faz um trabalho extraordinário através da Casa de Vovó Dedé, que tive a alegria de conhecer de perto quando fui governador. Um trabalho que emociona e inspira a todos nós.

Nosso querido cantor e compositor Ednardo, que tão bem representa a cultura do Ceará para todo Brasil. Autor de tantos clássicos, que marcaram gerações, como Terral, Pavão Misterioso, Beira Mar, Cavalo Ferro, e tantas outras. Motivo de orgulho para os cearenses.

E o empresário José Roberto Nogueira, um empreendedor nato, homem visionário, que iniciou sua trajetória vitoriosa lá na cidade de Pereiro, onde também já estive em sua empresa, como governador, inclusive impressionado com tamanha ousadia e capacidade, contribuindo para a economia da região e do Ceará.

Ser homenageado neste momento na minha terra, para mim, tem um significado muito especial. Após ter tido a honra de governar o Ceará por duas vezes, de 2015 a 2022, pelas mãos generosas dos meus irmãos e irmãs cearenses, assumi em janeiro deste ano uma nova missão: contribuir com o nosso país na área que considero a mais importante para o desenvolvimento, justo e sustentável, de qualquer nação: a educação.

Quando recebi o honroso convite do presidente Lula para ser ministro, no final do ano passado, sabia da grandiosidade do desafio que tinha pela frente. Um país ainda muito desigual, com realidades tão distintas, complexas. Dificuldades acentuadas por um período longo e doloroso de pandemia.

Poder contribuir para mudar essa realidade, junto com tantos e tantas, é o que tem me motivado e me dado força, assim como procuramos fazer todos os dias durante os sete anos e três meses no governo do Ceará, enfrentando adversidades, superando desafios e avançando em muitas conquistas.

Ressaltando que foi justamente o trabalho realizado na educação do nosso Estado, com resultados reconhecidos em todo o país, que colocou o Ceará no comando do ministério. Lá, portanto, não represento unicamente a mim, mas represento um projeto de muitos.

Expresso aqui minha homenagem a todos e todas que têm contribuído para a educação cearense: professores, diretores, secretários, alunos, pais e toda a comunidade escolar. Esse mérito é de vocês.

E não poderia jamais deixar de citar o ex-governador e hoje senador Cid Gomes, e a ex-governadora e hoje minha secretária executiva nacional de educação, Izolda Cela, por terem também liderado esse processo com tanta maestria.

E tenho dito sempre, por todos os estados e cidades onde tenho andado nos últimos meses, em todos os encontros com governadores, prefeitos, parlamentares, sociedade civil organizada, lideranças políticas e empresariais, que não existe outro caminho para o nosso país crescer, com mais oportunidades, com mais equidade, se não investindo fortemente em educação.

Só a educação liberta, e tem a força suficiente para mudar a dura realidade enfrentada por milhões de famílias. Principalmente jovens, que têm crescido sem nenhuma perspectiva de vida e que, muitas vezes, são cooptados pelo crime e pela violência. Defendo que a educação é, também, a melhor forma de prevenção da violência.

Através de medidas importantes como a escola de tempo integral, e mais investimentos em ciência e tecnologia, nós podemos proteger e ajudar nossos jovens a crescer e vencer na vida. Como cidadãos conscientes e comprometidos com a justiça social. É nisso que acredito. É nisso que confio. E tenho buscado usar todas as minhas energias para avançar nesse processo.

Aqui no Ceará, e aproveito para parabenizar o governador Elmano pelo trabalho que tem feito. Já temos 70% das nossas escolas estaduais em tempo integral. E chegaremos a 100% até 2026, com todo o plano já desenhado e em execução. A expansão das escolas já está acontecendo todos os dias.

E sempre buscando o diálogo e o entendimento com os municípios, para que esse trabalho consiga atingir seus objetivos, principalmente no Ensino Fundamental. Isso é muito importante. Parceria, entendimento, união em torno de um tema que é urgente e necessário.

Já no âmbito federal, lançamos recentemente, juntamente com o presidente Lula, o Programa Escola de Tempo Integral, com investimento inicial de 4 bilhões de reais, para ampliarmos em um milhão as vagas nas escolas de educação básica de todo o país já este ano. Nossa meta é criar 3,2 milhões de novas vagas até 2026.

Lançamos também o Programa Criança Alfabetizada, que já teve a adesão de 98% dos municípios brasileiros e 100% dos estados. Nosso foco é garantir que todas as crianças brasileiras estejam alfabetizadas ao final do 2º ano do Ensino Fundamental, além da recomposição das aprendizagens nos anos seguintes. Tudo isso em permanente regime de colaboração com estados e municípios.

Estamos também investindo fortemente no Ensino Superior e na qualificação profissional. O que queremos é fazer uma verdadeira revolução na educação do nosso país. E vamos conseguir. Tenho a certeza disso. Com muito diálogo e muito trabalho. Essa é uma luta de todos nós. Do poder público e de toda a sociedade.

E compartilho isso nesta noite tão especial por compreender que cada um de nós anseia, principalmente, viver num país mais justo, mais desenvolvido, mais seguro, mais tolerante, para nossas famílias, nossos filhos e nossos netos. Um país melhor para todos e todas.

Quando me vejo hoje neste palco histórico do nosso Theatro José de Alencar, recordo de tantas vezes que acompanhei essa premiação do Troféu Sereia de Ouro, e algumas dessas vezes até imaginando se um dia eu chegaria até aqui, a ter a honra de receber esse reconhecimento.

Quando os queridos Igor Queiroz e Ruy do Ceará foram me comunicar dessa escolha, confesso que fiquei emocionado. Passou um filme na minha cabeça.

Um filme que me leva a agradecer e dividir essa homenagem com tantas pessoas que têm feito parte da minha trajetória de vida.

Meus amigos, minha família, em nome do meu pai, Eudoro, minha mãe, Ermengarda, minha esposa, Onélia, meus filhos, Pedro, Luiza e José, meus irmãos.

Agradeço a Deus por ter sempre estado ao nosso lado em todos os momentos, nas alegrias e nas dificuldades, dando força para lutar e enfrentar cada desafio que se apresenta.

E, de forma muito especial, ao povo querido do meu Ceará. Meus irmãos e minhas irmãs cearenses, por quem tenho muita gratidão. Por tanta demonstração de carinho que sempre recebi, e recebo, em todos os lugares.

É com todos vocês que divido essa homenagem. É por vocês que estou aqui e sigo firme na luta.

Muito obrigado!