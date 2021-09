Quem foi Paulo Freire e por que as ideias deste educador centenário estão no debate político atual

Leia Mais

Se por um lado é o brasileiro mais homenageado da história, com pelo menos 35 títulos de Doutor Honoris Causa de universidades da Europa e América, sendo também um dos nomes de escola mais comuns no Brasil - segundo uma pesquisa envolvendo três estados (São Paulo, Minas Gerais e Paraná) -, Freire não é consenso, especialmente no âmbito da política nacional.

Basta lembrar a vez em que o presidente Jair Bolsonaro chamou o educador de “energúmeno” e “ídolo da esquerda”, em dezembro de 2019. Os deputados federais pelo PSL Heitor Freire (CE), Caroline de Toni (SC) e Carlos Jordy (RJ) também já expressaram insatisfação com o filósofo, propondo projetos de lei para revogar a Lei nº 12.612/12, que declarou o educador pernambucano Patrono da Educação Brasileira.

Mas afinal, o que este educador defendia?

“Acredito que as duas ideias principais são o amor e o diálogo, que caminham lado a lado. Destacando que o diálogo, para Freire, não é mera conversa ou troca de ideias, mas um movimento de entrega e de transformação, em que ambos os lados se abrem para o aprendizado”, introduz Camilla Rocha da Silva, Doutora em Educação e professora da Universidade Federal do Ceará (UFC).

Na perspectiva da Dialogicidade Freireana não cabe o que o autor chamou de “educação bancária”, em que o educando funciona como um “depositário” de informações transmitidas pelo professor. O aprendizado se dá na troca, com humildade, pensamento crítico, curiosidade epistemológica, fé nos seres humanos e um amor que busca a superação das situações de opressão e injustiça.

Legenda: Paulo Freire desenvolveu um método de alfabetização próprio Foto: Acervo pessoal de Nita Freire

Este compromisso amoroso na relação pedagógica e a contextualização dos processos de ensino-aprendizagem também são destacados pelo Doutor João Figueiredo, igualmente vinculado à UFC.

João Figueiredo Professor Doutor da UFC “Vivo Paulo Freire no cotidiano das minhas salas de aula, possibilitando uma educação política e comprometida com as pessoas em geral, em especial com aqueles que se encontram em situações de subalternidade e risco social”, pontua.

Aliás, foi a este público que o pernambucano mais destinou sua atenção durante toda a trajetória. Uma de suas experiências mais emblemáticas foi registrada no Rio Grande do Norte, em 1963, quando ensinou 300 adultos a ler e a escrever em 45 dias, a partir de um método inovador de alfabetização.

Legenda: A Dialogicidade Freireana é estudada por pesquisadores em todo mundo Foto: Acervo pessoal de Nita Freire

As ideias deste projeto educacional, que tinha o apoio do presidente da época, João Goulart, acabaram levando Freire ao exílio após o golpe militar de 1964, que determinou a prisão do educador e a suspensão de um Plano Nacional de Alfabetização baseado no método desenvolvido por ele.

Anos mais tarde, de volta ao Brasil, ele integraria o Partido dos Trabalhadores (PT), assumindo inclusive como Secretário de Educação da Prefeitura Municipal de São Paulo na gestão petista de Luiza Erundina (1989-1992).

Como funciona o “Método Paulo Freire”?

Crítico à cartilha como ferramenta central didática para o ensino da leitura e da escrita, o educador pernambucano desenvolveu um método que leva em consideração palavras e temas utilizados no cotidiano do aluno. É a partir dessa “bagagem” de termos que são realizadas as divisões silábicas tradicionais, com as mudanças de vogais e a formação de novas palavras.

Legenda: Paulo Freire é um dos teóricos mais citados em trabalhos acadêmicos no mundo Foto: Acervo pessoal de Nita Freire

Nesse processo, o educador enfatizava a importância de promover a consciência política a partir do que era estudado, fato que ainda hoje causa repulsa entre conservadores.

Camilla Rocha da Silva Professora Doutora da UFC “Paulo Freire afirma que seria ingenuidade acreditar que os opressores, docilmente, se dispusessem a libertar os oprimidos. Ou seja, aqueles que estão no poder desejam manter-se no poder e, para tanto, na sociedade em que vivemos, precisam explorar outros para isto. E a educação pode ser uma ferramenta tanto de manutenção da opressão quanto de libertação”, contextualiza.

Ainda sobre essa polarização, o professor João Figueiredo reforça que ela acontece em decorrência do próprio embate social. “É uma disputa desigual entre uma elite opressora e uma sociedade que vive na marginalidade, sem acesso aos bens públicos. A Teoria Freireana nos ajuda a desvelar a realidade e nos preparar para agir na perspectiva de uma sociedade mais equânime”, defende.

Livros para conhecer mais sobre o educador

Mas não são apenas alguns parágrafos que esgotarão as principais ideias defendidas por este autor. Sendo assim, tanto a professora Camilla como o professor João recomendam de imediato a leitura de “Pedagogia do Oprimido”.

“Nele encontramos toda a base de sua teoria e sua aplicabilidade. Mas precisa ser lido com atenção e observando a riqueza manifesta na aparente simplicidade de sua escrita”, adianta João.

Camilla sugere ainda “Pedagogia da Autonomia”, afirmando conter nele saberes necessários à prática docente. “É uma preciosidade, atualíssimo e apresenta questões essenciais para professoras e professores que desejam vivenciar uma educação autêntica, libertadora!”, convida.

Por ocasião do centenário, a editora Paz & Terra, responsável pela publicação da obra do educador brasileiro, está lançando este ano vinte e seis títulos dele, entre inéditos, edições comemorativas e reedições com novo projeto gráfico reunidas em boxes temáticos.

Até o fim do ano, o público terá acesso ao livro inédito “Meus registros de educador”, que contém anotações de Paulo Freire e fichamentos dele sobre vários autores, a exemplo de Huxley, Gramsci e Marx.

Legenda: Notas de Freire sobre Marx, Huxley e Gramsci Foto: Acervo Pessoal de Nita Freire

“Entendi que esse material manuscrito, que meu marido me presenteou, era tão rico que eu não deveria incluí-lo no livro sobre sua vida. [...] Este livro teria que ser uma obra independente, com voz própria”, escreve a viúva Ana Maria Araújo Freire (Nita Freire) na apresentação.

Escritos entre 1964 e 1968, no Recife e em Santiago, os registros são considerados por Nita “como uma fonte privilegiada da genealogia e matriz do seu pensamento e sua obra”. Sendo assim, é inevitável pensar que ainda há muito o que descobrir e discutir acerca de Paulo Freire.