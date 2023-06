Quem é Giacomo Leopardi, poeta italiano homenageado pelo Google nesta quinta (29)

O Doodle do Google celebra o aniversário do escritor italiano Giacomo Leopardi, considerado um dos principais poetas da Itália no século XIX. Nesta quinta-feira (29), completa 225 anos que o intelectual nasceu.

A homenagem a ele está disponível no buscador acessado pela rede de computadores do seu país natal, da Bulgária, da Irlanda, da Islândia e do Brasil — localidade que possui uma das maiores comunidades de imigrantes italianos do mundo.

Quem é Giacomo Leopardi

Conforme informações da Biblioteca Nacional de Portugal (BNP), Giacomo Leopardi nasceu neste dia, em 1798, na vila de Recanati, nas Marcas, em território então pertencente aos Estados Pontifícios. Desde a infância, demostrou aptidão para ler e adorava passar horas na biblioteca do pai, o conde Monaldo.

Ainda jovem, se tornou fluente em latim, grego antigo e hebraico. Aos 10 anos, escreveu os primeiros textos em poesia e em prosa, tanto em italiano quanto em latim, entre os quais se destacam "La morte di Ettore", o "Inno a Nettuno", as "Odae Adespotae" e a "Storia dell’Astronomia" — respectivamente A Morte de Heitor, Hino a Netuno, Odes dos Adéspotas e História da Astronomia, em tradução livre.

Em paralelo, as habilidades com línguas estrangeiras possibilitou que ele se tornasse um filólogo — profissional que estuda o desenvolvimento de línguas —, então passou a traduzir clássicos latinos e gregos.

O italiano era apaixonado pelas ideais pregadas pelo Iluminismo — movimento filosófico e político europeu que valorizava a razão em detrimento da fé. Com o passar dos anos, se tornou um dos pensadores mais radicais da corrente, conforme informações do portal do Google.

Ainda aos 14 anos, Giacomo Leopardi escreveu um manifesto criticando uma das figuras mais poderosas de Roma, intitulado "Pompeo in Egitto" (Pompeu no Egito). Nos anos seguintes, redigiu diversas obras filológicas e poemas notáveis, como "L'appressamento della morte" (Aproximação da Morte) e "Le Rimembranze" (Memórias).

Ao longo da carreira, criou diversas poesias líricas, como "Canti" (Canções, tradução livre) e "Canzoniere" (Livro de Canções, tradução livre). Na sua obra, frequentemente abordou temas como patriotismo, amor não correspondido e reflexões sobre a existência humana — tornando-se um dos precursores do existencialismo.

Uma das últimas peças literárias do poeta foi "Operette morali" (Pequenas Obras Morais, em tradução livre), uma coleção de ensaios filosóficos espirituosos escritos em um estilo irônico.

O escritor morreu em 14 de junho de 1837, em Nápoles, onde está sepultado, conforme a BNP.

Poema de Giacomo Leopardi

"Sempre cara me foi esta colina

Erma e esta sebe, que de extensa parte

Dos confins do horizonte o olhar me oculta.

Mas, se me sento a olhar, intermináveis

Espaços para além, e sobre-humanos

Silêncios e quietudes profundíssimas,

Na mente vou sonhando, de tal forma

Que quase o coração me aflige. E, ouvindo

O vento sussurrar por entre as plantas,

O silêncio infinito à sua voz

Comparo: é quando me visita o eterno

E as estações já mortas e a presente

E viva com seus cantos.

Assim, nessa Imensidão se afoga o pensamento:

E doce é naufragar-me nesses mares."*

*Traduzido por Ivo Barroso