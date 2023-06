Reação de chimpanzé ao ver o céu pela primeira vez após 28 anos em jaula comove web; veja vídeo

A reação da chimpanzé Vanilla ao ver o céu pela primeira vez em 28 anos viralizou nas redes sociais nesta semana. Ela era uma cobaia no Laboratório de Medicina e Cirurgia Experimental em Primatas em Nova Iorque. Ela foi resgatada pelo santuário Save The Chimps, especializado em cuidados de primatas.

A ONG gravou um vídeo do momento tão esperado por Vanilla. Ela estava hesitante em pisar fora da jaula, mas logo foi ajudada por uma outra primata e ficou muito feliz. As informações são do The New York Post.

Reação da primata surpreendeu as redes sociais; assista:

Vanilla agora está em uma ilha onde vivem 226 chimpanzés tirados de laboratórios, indústria de entretenimento e comércio de animais exóticos e zoológicos. Muitos deles nunca viram o céu e agora podem viver livres para interagir também com o ambiente e outros primatas.

Conforme o Save The Chimps, os animais adoram explorar e conhecer coisas novas. Eles definiram Vanilla como independente, curiosa e inteligente.