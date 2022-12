Prêmio Oceanos 2022: conheça os vencedores da premiação de literatura em Língua Portuguesa

"Líbano, Labirinto", da escritora portuguesa Alexandra Lucas Coelho, venceu o Prêmio Oceanos 2022. Realizado pela primeira vez em continente africano, a cerimônia de anúncio dos vencedores do Oceanos – Prêmio de Literatura em Língua Portuguesa aconteceu nesta sexta-feira (9), em Moçambique.

Esta é a primeira obra de não ficção a vencer a premiação. Para Manuel da Costa Pinto, curador do Oceanos para o Brasil, a premiação desse livro tem, para além do reconhecimento de sua força literária, um grande significado simbólico para o Oceanos: pela primeira vez, o prêmio é atribuído a um livro inscrito na categoria ‘crônica’.

Além de Alexandra, foram premiados os autores João Paulo Borges Coelho, moçambicano e escritor de 'Museu da Revolução'; e Micheliny Verunschk, brasileira, natural de Recife, com a obra 'O som do rugido da onça'.

Conheça os vencedores

Nascida em Lisboa, Portugal, Alexandra Lucas Coelho tem 14 livros publicados, entre ficção, não ficção e infantojuvenis. Trabalhou por cerca de 30 anos como repórter, cronista e editora, na rádio e na imprensa. Recebeu vários prêmios de jornalismo e de literatura. Em 2012, recebeu o Grande Prêmio da Associação Portuguesa de Escritores (APE) pelo seu romance de estreia, 'E a noite roda'.

João Paulo Borges Coelho nasceu no Porto, Portugal e naturalizou-se moçambicano. É escritor, historiador e professor da Universidade Eduardo Mondlane, em Maputo. Publicou 13 livros, entre os quais destacam-se: As visitas do Dr. Valdez, vencedor do Prémio José Craveirinha, e O olho de Hertzog, vencedor do Prémio LeYa.

Escritora e historiadora, Micheliny Verunschk nasceu em Recife (PE) e é também mestre em Literatura e Crítica Literária e doutora em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica – PUC São Paulo. Publicou 10 livros, entre poesia e prosa, como 'Geografia íntima do deserto', 'Nossa Teresa – Vida e morte de uma santa suicida', que venceu o Prêmio São Paulo de Literatura, e 'O movimento dos pássaros'.

Três etapas de votação

O Oceanos é realizado em três etapas de votação até que os vencedores sejam definidos. Ao todo, foram 7.881 leituras realizadas pelos três júris que se sucederam na seleção de semifinalistas, finalistas e vencedores.

O valor total da premiação é de R$ 250 mil, sendo R$ 120 mil para o primeiro colocado, R$ 80 mil para o segundo e R$ 50 mil para o terceiro.

Participaram do júri final, que leu e avaliou os 10 livros finalistas para escolher os três vencedores, os brasileiros Cristhiano Aguiar, Guilherme Gontijo Flores, Joselia Aguiar e Júlia de Carvalho Hansen; o moçambicano Artur Bernardo Minzo; e as portuguesas Ana Cristina Leonardo e Helena Vasconcelos.

“Temos vencedores de países de língua portuguesa em três continentes, o que dá a ampla dimensão do que significa esta premiação para a produção que nos une e abre horizontes por meio das múltiplas culturas e de cada fazer literário”, diz Eduardo Saron, presidente da Fundação Itaú, apoiador ativo do Oceanos.