Pré-estreia de 'Motel Destino' terá retirada de ingressos online e gratuita; saiba como acessar

Um dos filmes brasileiros mais esperados do ano, o longa-metragem “Motel Destino” terá sua pré-estreia nacional em Fortaleza no próximo sábado (03), no Cineteatro São Luiz. O evento, que contará com a presença do diretor Karim Aïnouz e dos protagonistas Nataly Rocha e Iago Xavier, terá acesso gratuito mediante retirada de ingressos online no Sympla.

A retirada poderá ser feita nesta quinta-feira (1º), a partir das 13h, na página do Cineteatro São Luiz na plataforma. Será permitida apenas a retirada de um ingresso por CPF. No dia da pré-estreia, será necessário apresentar documento de identificação com foto (físico ou virtual).

Veja também João Gabriel Tréz Três filmes cearenses chegam aos cinemas em agosto; Estado deve bater recorde de estreias em 2024 Zoeira Filme ‘Motel Destino’ é aplaudido por 12 minutos após exibição em Cannes

O thriller erótico cearense teve sua estreia mundial no dia 22 de maio deste ano, no Festival de Cannes, onde concorreu à Palma de Ouro.

Gravado em Beberibe, o longa conta a história de um triângulo amoroso formado por um jovem em fuga, a dona de um motel de beira de estrada e o marido abusivo dela. Os protagonistas são vividos pelos cearenses Iago Xavier e Nataly Rocha e pelo paulista Fábio Asssunção.

Serviço

Pré-estreia nacional de “Motel Destino”, de Karim Aïnouz

Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)

Acesso gratuito mediante retirada de ingressos no dia 1º de agosto, a partir das 13h, no Sympla