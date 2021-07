Poetas homenageiam Gilmar de Carvalho em cordéis após morte do pesquisador por Covid-19

Faz pouco mais de dois meses que as mensagens enviadas ao professor Gilmar de Carvalho não retornam com as respostas elegantes que estávamos acostumados a receber. Agora, os recados destinados a ele também já não se restringem a e-mails ou whatsapps, mas figuram em meios públicos, lidos e partilhados por todos que lhe querem bem. Os folhetos de cordel representam parte significativa dessas homenagens.

Mais de 30 cordelistas, a maioria cearense, têm produzido versos que reverenciam a vida e a obra daquele que dedicou boa parte da trajetória, inclusive os últimos dias, a estudar e divulgar essa expressão. João Pedro do Juazeiro é um desses poetas, com nove cordéis produzidos desde aquele fatídico 17 de abril.

“Estou em casa, sem internet, sem mídia, apenas trabalhando sobre esse grande mestre a quem eu devo tudo: minha existência, minha vida, meu trabalho. É um meio de gratidão que eu tenho para propagar os feitos dele, que são tantos”, conta o cordelista e xilogravurista.

Legenda: Francisco, Gilmar e João Pedro na galeria dos Correios, em Fortaleza Foto: Acervo pessoal de João Pedro do Juazeiro

Os caminhos de Gilmar e João Pedro se cruzaram no começo da década de 1980, durante uma viagem do pesquisador à região do Cariri. Com o passar dos anos, o atual mestre da cultura, cujo título foi reconhecido em 2019 pela Secult-CE, viu seu trabalho ganhar novos horizontes graças ao incentivo do professor.

“Em 1998, passo a fazer as primeiras gravuras para ilustrar os meus cordéis e ele foi quem me apoiou, divulgou todo meu trabalho, proporcionou toda sustentabilidade… Levou para fora do país, para Alemanha, França. Ele era o pai da nossa cultura. Meu padrinho Ciço criou a cultura popular e o professor Gilmar foi quem propagou para o País e para o mundo”, afirma João Pedro.

Coletâneas

Em reconhecimento a essa contribuição, o cordelista escreveu os títulos “O encanto de Gilmar”, “Gilmar e Patativa no céu”, “Saudades Gilmar de Carvalho”, “Dr. Gilmar, o defensor da minoria”, “Quem era Gilmar de Carvalho”, “Pequena biografia em cordel de Gilmar de Carvalho”, “O legado de Gilmar de Carvalho”, “Gilmar, o mito da cultura popular” e “Homenagem a Gilmar de Carvalho”.

Ao lado do texto “A Paixão segundo Gildecar”, de Magela Lima, esses folhetos compõem um kit reunido dentro de uma sacolinha de tecido semelhante à que o professor carregava em suas andanças. Uma xilogravura com a face do pesquisador, feita por João Pedro, ilustra essa bolsa, disponível para aquisição por R$25 no Café Passeio.

Legenda: Kit de cordéis para Gilmar de Carvalho Foto: Rosana Lins

No mesmo local, pode ser adquirida por R$10 a coletânea “Cordel em homenagem a Gilmar de Carvalho”, que reúne versos de 32 poetas de cidades como Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha, Brejo Santo, Campos Sales, Santa Quitéria, Caucaia, Araripe, Fortaleza e Rio de Janeiro. O material também contou com a organização de João Pedro.

João Pedro do Juazeiro Mestre da Cultura, cordelista e xilogravurista O desejo dele era que isso sempre progredisse, não parasse no tempo, não regredisse. Foi a maior mente brilhante que tivemos nos últimos tempos e não devemos deixar apagar essa memória, tudo quanto ele fez e construiu para o desenvolvimento progressista da cultura e da educação também”, reforça.

Outras homenagens

Ainda na perspectiva de homenageá-lo, o escritor Klévisson Viana lança este mês a obra “Meu baú de cordéis”. Seu mais novo livro guarda uma apresentação assinada pelo professor e também é dedicado a ele.

Outros poetas que escreveram homenagens a Gilmar são os cordelistas Dideus Sales, de Aracati, e Chico Fábio, de Fortaleza, cujos folhetos em reverência ao mestre foram editados por Rouxinol do Rinaré.

Legenda: Dideus Sales e Gilmar de Carvalho Foto: Acervo pessoal Dideus Sales

“Conheci o Gilmar há mais de 25 anos, na casa do Patativa do Assaré. Tornamo-nos amigos de lá para cá. Ele fez o prefácio para a segunda edição do meu livro ‘Nos cafundós do sertão’ e a orelha do livro ‘Jitiranas de Luz’. Tínhamos conversas constantes e nos encontrávamos com frequência em eventos de cultura”, recorda Dideus saudoso.

Em alguns versos disponibilizados à reportagem, o poeta partilha um pouco dessa saudade.

Aos 71 de idade

Partiu o grande escritor,

Professor de jornalismo,

Editor e curador.

Homem simples e feliz,

Da cultura de raiz

O maior pesquisador.

Partiu Gilmar de Carvalho,

Figura exponencial,

Talhado pra ler os signos

Da senda regional.

O guardião de memórias

Foi contar suas histórias

Na pátria espiritual

Chico Fábio, por sua vez, conta ter conhecido Gilmar nos idos de 1989, quando teve um dos seus trabalhos solicitados pelo pesquisador.

“Eu escrevi um cordel sobre Patativa do Assaré e o professor Gilmar me ligou pedindo autorização para publicar no livro que ele lançou intitulado ‘Cordel cantando Patativa’, o que me deixou muito honrado pois ele, como estudioso, disse que eu fui um dos primeiros cordelistas a falar sobre Patativa”, lembra.

Legenda: Gilmar de Carvalho e Patativa do Assaré, em xilogravura de João Pedro do Juazeiro

No cordel feito para o professor, ele escreveu:

são mais de cinquenta livros

que lançados por Gilmar

enriqueceram a cultura

duma maneira exemplar

sendo um marco insuperável

pesquisador formidável

de brilho único sem par.

percorreu o Ceará

indo em cada municipio

em busca das tradições

num tempo sem particípio

descobrindo grandes mestres

que embora artistas campestres

tinham da arte um principio.

