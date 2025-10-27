Músico cearense faz campanha para tratamento de câncer

Uma campanha em prol do tratamento do câncer do saxofonista de jazz Lucas Marden está unindo família, amigos e músicos da cena de Fortaleza. Nesta segunda-feira (27), uma nova ação se soma ao movimento: uma jam session solidária com vários músicos da Capital, que terá doações revertidas para o artista.

A campanha visa auxiliar Lucas Marden com custos básicos e de tratamento, já que ele está sem poder trabalhar há cerca de dois meses.

O show beneficente tem coordenação do contrabaixista Miqueias dos Santos e será realizada no Arena Beach Play, na Parangaba, a partir das 20 horas. A entrada é gratuita.

Nomes como Paulinho Santos, Pedro Aquila, Jonas Vasconcelos, Juvêncio Linhares, Ferreira Júnior, Zé Carlos, Daniel Ferrer e Charlie Brown participam do momento.

Tratamento em andamento

Músico desde os nove anos e saxofonista desde os 18, Lucas Marden, hoje com 43 anos, já colaborou com dezenas de artistas cearenses. O extenso tempo de trabalho e amizade com artistas da cena local, conta, foi fundamental para mantê-lo firme durante o tratamento, destaca o artista.

"Esse legado de amizade feito durante todo esse tempo foi o que me deu forças", conta, ressaltando o apoio emocional e financeiro dos amigos e colegas da música.

A ideia de realizar uma vaquinha para ajudá-lo com as despesas partiu dessa rede de apoio, após a descoberta de um tumor de 13 centímetros acima do rim em julho deste ano. Desde então, o processo de tratamento começou e incluiu uma cirurgia realizada no final de agosto, da qual Lucas ainda se recupera.

O tumor encontrado é do tipo feocromocitoma e foi retirado, junto a um dos rins, no procedimento cirúrgico. Durante os exames, uma alteração também foi detectada no pescoço. O artista espera o resultado dessa segunda biópsia para dar prosseguimento ao tratamento.

Por isso, a participação em shows e demais eventos musicais segue suspensa, já que Marden precisa de repouso. O artista, que também possui uma escola de música que leva seu nome, voltou a dar aulas para um grupo reduzido de alunos na semana passada, mas ainda não sabe quando sua situação profissional será normalizada.

"Eu dava aula para 25 alunos em média por semana, estou dando aula agora para cinco alunos apenas. Vou para a segunda semana de aula agora", explica.

Como ajudar

A entrada para a jam session beneficente desta segunda será gratuita. Lá, o público terá acesso a um QR code para ajudar o artista "como quiser, da forma que quiser, nos valores que quiser", ressalta Lucas.

Além do evento beneficente, quem desejar contribuir com a vaquinha em prol de Lucas Marden pode doar qualquer valor pela plataforma Vakinha, clicando neste link. O site também permite colaborações via Pix.

Serviço

Jam session em prol de Lucas Marden

Quando: Segunda-feira, 27 de outubro

Horário: 20h

Onde: Arena Beach Play (Av. Dr. Silas Munguba, 450 - Parangaba)

Mais informações: @lucasmardensax