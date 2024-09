Mostra gratuita reúne obras do cearense Stênio Burgos no Espaço Cultural Arandu, em Caucaia

Com pinturas que evidenciam o sertão nordestino, as paisagens sertanejas, a flora local e os elementos regionais, o Instituto Myra Eliane realiza a exposição com obras do artista plástico Stênio Burgos, “Ser Tão Mar”, no Espaço Cultural Arandu, em Caucaia. A mostra gratuita é aberta ao público a partir desta quarta-feira (18).

O evento de abertura começa às 10h, sendo somente para convidados, e contará com a presença do próprio artista. Em sequência, a exposição se estende ao público em geral, com visitação gratuita, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30. A atração fica em cartaz até 18 de outubro.

Ao todo, “Ser Tão Mar” reúne 25 obras de diversos momentos da carreira de Stênio Burgos, e é de curadoria de Leonardo Leal. Além das paisagens do sertão nordestino e sertanejas, as pinturas incluem ainda referências aos bordados de Nice Firmeza, e correspondem ao início da trajetória do artista, nascido em Crateús, no Interior do Ceará.

Legenda: Público pode visitar o evento gratuitamente, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30 Foto: Brenda Alcântara

Legenda: Paisagens de praias cearenses compõem acervo da mostra Foto: Brenda Alcântara

Entre as experiências vividas mundo afora e levadas às telas pelo artista está a floração que o encantou na Holanda. De volta ao território cearense, às praias de Amontada, foram as belezas do mar a inspiração para novas criações.

Essa mostra celebra o talento dos nossos artistas, da nossa cultura e também reforça nosso compromisso em oferecer ao público acesso gratuito à arte e à cultura, pilares fundamentais na transformação social que buscamos." Igor Queiroz Barroso Presidente do Instituto Myra Eliane

Nascido em 1954, em Crateús, Stênio Burgos graduou-se em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Ceará (UFC) em 1978. Fez alguns cursos de arte na Espanha e em outros países. Em 2001, começou a mostrar trabalhos publicamente em exposições no Brasil e no exterior.

Legenda: Pinturas possuem texturas, cores e referências aos bordados de Nice Firmeza Foto: Brenda Alcântara

Serviço

Exposição Ser Tão Mar

Abertura para convidados: 18 de setembro (quarta-feira), às 10h.

Período da exposição aberta ao público: 18 de setembro a 18 de outubro, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30.

Local: Espaço Cultural Arandu, à Av. Central, s/n, Bairro Araturi. Caucaia (CE).

Agendamento de grupos: arandu@myraeliane.org

Contato: (85) 3493-5696 (ramal 3)

Gratuito