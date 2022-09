Mostra 'Barroco Sertanejo', de Stênio Burgos, é aberta em Fortaleza

A mostra "Barroco Sertanejo", do artista Stênio Burgos, cearense de Crateús, foi aberta nesta terça-feira (27) na Caixa Cultural de Fortaleza. As obras chegam após paradas em São Paulo, Salvador e Recife, e ficam disponíveis para visitação do público até novembro.

Com curadoria de Denise Mattar e patrocínio do Instituto Myra Eliane, o projeto proporciona ao público pinturas feitas por Burgos desde 2002, dando um caráter retrospectivo à mostra. A maioria das artes, no entanto, foi feita entre 2020 e 2021 e serão expostas pela primeira vez no projeto, segundo a curadora.

Legenda: A mostra fica disponível na Caixa Cultural Fortaleza até 20 de novembro Foto: Kid Júnior

Burgos celebrou a chegada da mostra a Fortaleza e pontuou que as galerias refletem seu cotidiano: "Eu gosto de pintar minha vida. Minha pintura é muito autobiográfica"

Ele explica o nome Barroco Sertanejo, criado em conversa com a curadora Denise Mattar: "Papai é sertanejo de Crateús, foi estudar medicina na Bahia e conheceu minha mãe. Então, eu me classifico como uma pessoa sertaneja. Eu vivo numa rede, eu me caibo numa rede, mas meus quadros não cabem. Eles são luxuosos e precisam de espaço", pontua.

Igor Queiroz Barroso, presidente do Instituto Myra Eliane, esteve na abertura da mostra e destacou que o trabalho do artista é "completo" e "singular".

Igor Queiroz Barroso Presidente do Instituto Myra Eliane Platão diz que a gente deve buscar a elevação da alma através da beleza, e a arte cumpre esse papel. Por isso, resolvi usar os recursos para patrocinar a arte de Stênio Burgos. Um novo Antônio Bandeira do Ceará. Ele tem um traço maravilhoso que fala do nosso Interior do Estado, que fala da espiritualidade da Bahia, fala das nossas praias. E também um traço que aprendeu na Holanda, que é muito peculiar e singular dele. Para mim ele é completo

Visitação

A visitação será aberta nesta quarta-feira (28) e segue até o próximo dia 20 de novembro. Aberta ao público, a mostra está disponível de terça a sábado das 10h às 18h. No domingo, de 12h às 18h.

Destaques da exposição

Um dos destaques da exposição sertaneja é o "Beco das Flores", criado por Burgos durante a pandemia. São duas instalações com quase seis metros de largura com grandes painéis de tecido que se transformam em constelações.

O sentimento traduzido na obra vem da forte influência da Holanda, país que onde Stênio Burgos morou entre 2004 e 2019.

"Fui pegando conjuntos de obras, temas que ele trata frequentemente. O agreste, os retratos, os vasos de flores, os aspectos cromáticos...", elencou a curadora da exposição, Denise Mattar.

As "Cartas do Confinamento" encerram a exposição. Elas foram produzidas em 2020, quando o artista foi passar o período de isolamento social em sua casa na praia de Amontada, no interior do Ceará.

Nessa parte, a mostra tem as séries: "A Invenção da Solidão" e "Ensaio sobre a Cegueira", além do painel "Odisseia", uma grande pintura in progress, que se renova continuamente.