Morre Paulo Diniz, cantor de "Pingos de Amor", aos 82 anos

O cantor e compositor Paulo Diniz, natural de Pernambuco, morreu aos 82 anos. A informação foi divulgada na manhã desta quarta-feira (22) por Geraldo Freire, comunicador da Rádio Jornal. A causa da morte ainda não foi informada.

Dono de muitos sucessos da MPB nos anos 1970, o artista ficou conhecido nacionalmente pelo sucesso "Pingos de Amor".

Escute canção de sucesso de Paulo Diniz:

Trajetória musical

Paulo Diniz era nascido em Pesqueira (PE). Ganhou destaque na música entre os anos 1960 e 1980, autor de sucessos como "Canoeiro", "Um Chopp pra Distrair", "Ponha um arco íris na sua moringa" e "Quero Voltar Pra Bahia".

O cantor passou os últimos anos da vida morando em Boa Viagem, Zona Sul do Recife.

Nas redes, a vice-governadora de Pernambuco falou sobre a morte do cantor e prestou homenagem por meio do Twitter.

"Soube há pouco do falecimento do cantor e compositor Paulo Diniz. Esse querido pernambucano escreveu uma das músicas mais belas e conhecidas do nosso cancioneiro. Pingos de Amor atravessa gerações, mas não foi a única composição genial da sua lavra", declarou a vice-governadora Luciana Santos.