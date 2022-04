Morre atriz brasileira Jossara Jinaro, que fez carreira em Hollywood

Morreu, nesta quarta-feira (27), a atriz brasileira Jossara Jinaro aos 48 anos em decorrência de câncer. A atriz fez carreira nos Estados Unidos e integrou o elenco de séries como ER. As informações são do portal g1.

A morte da atriz foi confirmada em comunicado publicado pelo marido da brasileira, Matt Bogado, segundo a NBC.

"Com grande pesar, informo o falecimento de minha esposa, Jossara Jinaro, nesta data, 27 de abril de 2022. Jossara lutou bravamente contra o câncer e voltou para casa cercada pela família", escreveu.

Bogado também ressaltou que Jinaro "foi uma esposa incrível, uma mãe, uma artista e uma amiga, ela tem a alma mais bonita e bondosa e não aceitava um ‘não’ como resposta".

"Até mesmo nos últimos momentos, ela ainda lutava. Agora ela descansa em paz e vai ser lembrada para sempre", acrescentou.

A brasileira nasceu no Rio de Janeiro, mas foi morar na Colômbia após a mãe casar com um diplomata do país. A família se mudou para os Estados Unidos após o padastro da atriz ser sequestrado por guerrilheiros colombianos.

Ela inicou a atuar ainda aos 8 anos no teatro. Aos 16 anos, saiu de casa para tentar a carreira de atriz, conseguindo o primeiro papel fixo nos Estados Unidos no canal hispânico Telemundo, em 2000, na série de comédia Viva Vegas.

Em seguida, a brasileira entrou para o elenco da série Judging Amy, da CBS, em 2004. Jinaro também teve participações nas séries ER e Passions, na NBC, e no programa East Los High, na Hulu.