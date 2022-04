Em menos de um mês após abertura, MIS suspende exposição interativa para reparos

O Museu da Imagem e do Som do Ceará (MIS) suspendeu a temporada de sucesso da exposição interativa “Ontem choveu no futuro” na última quinta-feira (28). A instalação tem retorno previsto para junho.

A decisão vem pouco menos de um mês após a reabertura do espaço. Outra sala do prédio anexo do MIS, com exposição fotográfica, já tinha sido fechada logo após a inauguração.

De acordo com o comunicado publicado nas redes sociais do MIS, a sala no subsolo do prédio anexo onde acontece a imersão vai passar por readequação tecnológica "para permitir que os equipamentos alcancem seu pleno potencial de projeção". Na volta da exposição, novas imagens do artista Batman Zavareze serão inseridas na exibição, conforme publicação.

A exposição “Laboratório dos Sentidos”, que acontece no casarão do MIS, permanece aberta de quinta a domingo, das 13h às 21h.

Para o fim de semana, o MIS informou que vai contar também com o projeto “Sotaques e zoadas”, de Tibico Brasil, na Praça do MIS, além da exibição de filmes infantis na programação “Anima MIS”.

Serviço

Museu da Imagem e do Som do Ceará (MIS)

Avenida Barão de Studart, 410 - Meireles

Aberto de quinta-feira a domingo, das 13h às 21h

Entrada gratuita