Passeio guiado gratuito conta a história dos pontos históricos do Centro de Fortaleza

"Observe atentamente as cidades reais. Ao fazer isso, escute, concentre-se e reflita sobre o que está vendo". Com esse convite, a urbanista e escritora américo-canadense Jane Jacobs (1916-2006) alerta sobre a nossa relação com o espaço urbano. Reconhecida internacionalmente, a intelectual é lembrada anualmente pelo evento "Passeio de Jane Jacobs".

Organizado simultaneamente em diversas cidades espalhadas pelo mundo, a iniciativa chega a Fortaleza. Na quinta-feira (5), às 10h, o público pode participar gratuitamente de um passeio guiado por alguns dos principais pontos históricos no Centro da capital. A caminhada se encerra na Escola de Gastronomia e Hotelaria do Ceará, onde quem desejar poderá almoçar no restaurante do SESC existente no local e aberto ao público.

Ao todo, são oferecidas 20 vagas e as inscrições são online. O roteiro do percurso começa no Teatro Municipal São José, passa por Paço Municipal, Catedral da Sé, Passeio Público, finalizando na recém-inaugurada Estação das Artes (antiga Estação João Filipe). Com ajuda dos guias participantes será possível conhecer um pouco mais da história de Fortaleza e como o bairro Centro se desenvolveu. O passeio tem duração prevista de 1h30 e deve percorrer 1,6 km.

Viver melhor na cidade

O movimento denominado "Jane's Walk" idealiza uma série de passeios a pé pela vizinhança. As caminhadas são realizadas anualmente, desde 2007, sempre no primeiro final de semana de maio, coincidindo com a data de aniversário da ativista. O evento local faz parte das ações ligadas ao programa "Fortaleza Cidade Criativa", parceria da Unesco e Prefeitura de Fortaleza.

Autora do livro “Morte e vida nas grandes cidades” (1961), Jane Jacobs entendia que as cidades são sistemas com lógica e dinâmica própria e podem mudar com o passar do tempo. Além disso, é importante que os moradores saibam a origem e história de seus bairros e cidades. O objetivo é evitar a destruição de espaços centrais e históricos, conscientizando da importância da manutenção de suas características arquitetônicas, históricas e culturais.

Roteiro

10h - Teatro São José

Gérsica Vasconcelos (Doutora em Arquitetura e Urbanismo) fala sobre o teatro e sobre a Zeis de Fortaleza

10h20 - Paço Municipal

Janayde Gonçalves (diretora da DIART) fala sobre o Riacho Pajeú

10h40 - Catedral

Marcos Almeida (Fortaleza Antiga) fala sobre a escultura de Sérvulo Esmeraldo

11h Passeio Público

Sílvia Belmino (professora na Universidade Federal do Ceará) fala sobre o app Fortaleza em Música

11h20 Estação das Artes

Alberto Gadanha (Professor na Opa! Escola de Design) fala sobre Fortaleza Cidade Criativa

12h - Almoço na Escola de Gastronomia e Hotelaria SENAC/SESC

Serviço: Passeio de Jane Jacobs - Um passeio a pé pelo entro de Fortaleza. Quinta-feira (5). Das 10h às 11h30. Gratuito. 20 vagas. Inscrição aqui.