Marieta Severo recebe alta após oito dias internada com Covid-19 e pneumonia

Marieta Severo, 74, recebeu alta na manhã deste sábado (12) após oito dias internada com Covid-19 e pneumonia. A atriz já está em casa, descansando e se recuperando, de acordo com a sua assessoria de imprensa.

Ela deu entrada no Hospital Copa Star, em Copacabana, no Rio de Janeiro, na semana passada, alguns dias após ser diagnosticada com o novo coronavírus. Por ela fazer parte do grupo de risco devido à idade, os médicos acharam melhor tratar a pneumonia no hospital.



Marieta começou a ter sintomas da Covid-19 no dia 24 de novembro, durante as gravações da novela "Um Lugar Ao Sol", da TV Globo. Com febre e dor de cabeça, ela decidiu fazer um teste no dia seguinte.

Famosos pegam Covid-19

Além de Marieta Severo, profissionais da área técnica do folhetim também contraíram a doença, bem como Andréia Horta, sua protagonista e intérprete da neta da personagem de Severo.



Outra atriz da Globo que pegou o novo coronavírus foi Giovanna Antonelli, que frequentava os estúdios para trabalhar na novela "Quanto Mais Vida Melhor". Marco Ricca e Nicette Bruno, ambos com sintomas grave da Covid-19 e ainda internados, não estavam frequentando o local.



Esse também não era o caso de Eduardo Galvão, que não resistiu e morreu por complicações da doença na última segunda-feira (7), aos 58 anos.

