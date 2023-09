Leonilson ganha exposição inédita com uso de realidade aumentada no Espaço Cultural Unifor

Referência na arte contemporânea brasileira, Leonilson (1957-1993) mantêm-se apreciado e estudado no correr das décadas. Novas gerações querem conhecer o universo criativo do pintor, escultor e desenhista cearense.

Nos 30 anos da morte precoce deste realizador, a Fundação Edson Queiroz celebra esta memória de forma inédita. A partir desta terça-feira (12), o Espaço Cultural Unifor recebe “Leonilson: Territórios em Travessia – Recorte Virtual”. É a primeira mostra do artista em ambiente virtual.

A exposição é uma parceria da Fundação com o Projeto Leonilson, responsável pela curadoria. Com auxílio de óculos especiais de realidade aumentada, o público é convidado a uma imersão pelo acervo. A tecnologia foi desenvolvida pelo laboratório VORTEX, da Diretoria de Tecnologia (DTec) da Unifor.

Legado e tecnologia

Segundo a presidente da Fundação Edson Queiroz, Lenise Queiroz Rocha, ao aliar arte e tecnologia, a exposição evidencia a contemporaneidade do homenageado. "Ao cruzar as fronteiras entre o virtual e o real, a exposição celebra o legado de Leonilson e demonstra o compromisso contínuo da Fundação Edson Queiroz em inovar e fazer a arte acessível a todos”.

“Leonilson: Territórios em Travessia” é composta de quatro núcleos. Por se tratar de uma produção marcadamente autobiográfica e plural, cada espaço explora os movimentos e escolas que marcam estas criações. Pinturas, desenhos, bordados e instalações são alguns dos meios de expressão de Leonilson que podem ser vistos na mostra.

Legenda: Leonilson Foto: Eduardo Brandão

Ao longo de sua curta trajetória, o artista experimentou nas linguagens e materiais utilizados. A partir dos óculos especiais de realidade aumentada, o público é convidado a adentrar este universo.

“O uso de óculos de realidade aumentada em ambiente expositivo virtual busca expandir o trabalho de formação de plateia para as artes visuais que o Espaço Cultural Unifor historicamente promove, pois se trata de plataforma bastante atrativa ao público que se interessa por novas tecnologias, sobretudo jovens e adolescentes”, destaca o coordenador da Vice-Reitoria de Extensão, prof. Thiago Braga.

Obras raras

Nascido em Fortaleza, José Leonilson Bezerra Dias dedicou o olhar sensível à criação de pinturas, desenhos, bordados e esculturas. Na inédita abordagem realizada no Espaço Cultural Unifor, os visitantes podem experimentar os famosos bordados, mapas do corpo e uma série de desenhos, produzidas nos últimos anos de Leonilson.

Legenda: El Puerto (1992) Foto: Divulgação

Entre as obras expostas, está “Instalação sobre duas figuras” (1993), última criação do artista, que não chegou a vê-la montada. “Os desenhos, pinturas, instalações, esculturas e bordados produzidos no decorrer dos anos fizeram dele um dos mais importantes representantes da arte contemporânea brasileira, defende a curadora Ana Lenice Dias.

Legenda: “Instalação sobre duas figuras” (1993) Foto: Divulgação

Irmã do artista e presidente do Projeto Leonilson, Ana Lenice Dias descreve que Leonilson continua influenciando novas gerações de artistas. "Suas obras estão inclusas nas coleções de importantes instituições museológicas e renomadas coleções privadas no Brasil e no exterior”, descreve.

Unifor e Leonilson

O Espaço Cultural Unifor e Leonilson guardam histórica proximidade. Nos últimos anos, a Fundação Edson Queiroz realizou duas exposições individuais do artista. Em 2009, estreou "Diário de Bordo: uma viagem com Leonilson”. Oito anos depois aconteceu “Leonilson: arquivo e memória vivos” (2017)7.

“Uma característica importante da obra do Leonilson é a sua poética, que fala muito da própria existência, dos conflitos e das dúvidas. Essa qualidade de sentimento gera um diálogo que atrai bastante o público, que reflete sobre si a partir das obras do artista”, destaca Adriana Helena, chefe da Divisão de Arte e Cultura da Unifor.

Legenda: Ampla Visão (1992) Foto: Leonilson

Duas obras importantes do artista, “Abstrato com pinguim” (1984) e “Durutti Column” (1985), integram a Coleção Fundação Edson Queiroz e já puderam ser vistas em mostras no espaço cultural. Em 2017, a Fundação Edson Queiroz patrocinou o catálogo "raisonné" de Leonilson. O modelo é fundamental para a documentação do legado de um artista. É uma obra de referência, com 3.400 registros, entre obras, estudos e projetos deixados pelo artista.

Serviço: "Leonilson: Territórios em Travessia – Recorte Virtual"

Gratuito

Abertura na terça-feira (12), às 9h30.

Horários: terça a sexta-feira (9h às 19h), sábados e domingos (12h às 18h).

Espaço Cultural Unifor (Av. Washington Soares, 1321, Edson Queiroz)

Mais Informações: (85) 3477.3319