Unifor Plástica chega aos 50 anos com edição comemorativa de arte em diversas mídias

Promovida pela primeira vez em 1973, a Unifor Plástica consolidou-se como uma das mais relevantes mostras do País. No correr das décadas, enquanto espaço permanente no campo da cultura, estimulou e promoveu as artes visuais. Premiou a criatividade e ousadia dos talentos cearenses e de outros Estados.

Em 2023, o evento celebra este meio século de constante reinvenção. Aberta em solenidade na noite desta quinta-feira (17) e para visitação do púbico a partir de sexta-feira (18), no Espaço Cultural da Unifor, a 22ª edição reúne mais de 60 obras e conta com a participação de 31 artistas plásticos.

A exposição também ilumina o cinquentenário da Universidade de Fortaleza e homenageia os 50 anos de carreira do artista José Guedes.

Neste ano, o salão recebe a curadoria de Denise Mattar e abraça o tema “Afinidades Eletivas: estratégias para um mundo mutante”. Oportunidade única de conhecer diferentes nomes da arte. "Uma exposição muito emocionante, muito colorida e viva", detalha a curadora.

Riqueza de temas

Serão expostas na 22ª Unifor Plástica mídias diversas como pintura, vídeo, instalações, site specific, paisagens sonoras, QrCodes e criações digitais. O conjunto reunido enaltece a pluralidade dos 31 artistas selecionados (ver lista de participantes abaixo), cujas gerações, influências e formações são múltiplas, porém conectadas por afinidades eletivas.

Assim, descreve Denise Mattar, a Mostra foi organizada em sete grupos com temas atuais e significativos para a identidade cultural cearense. "Discutimos pautas urgentes e contemporâneas como a ancestralidade africana, indígena, as questões de gênero. São vários temas proeminentes na exposição", completa.

Legenda: "Libido Transgeracional" (2022), de Arrudas

Somam-se também trabalhos que debatem a revisão das tradições nordestinas, a urbanidade e alerta ambientais. "Ao mesmo tempo, você tem conceitos de sempre no campo das artes plásticas, como a importância da memória. São várias questões que são muito do tempo de hoje", descreve.

Legenda: Instalação "Lampejos" (2022), de Delfina Rocha

Dialogando com a produção contemporânea cearense, Denise Mattar classifica “Afinidades Eletivas” como uma tendência na qual os artistas convidam o público a ressignificar a realidade. “São conjuntos de trabalhos unidos por muitas afinidades, capazes de refletir o mundo atual. É um conceito que mostra grupos de obras e aristas que estão trabalhando com propostas assemelhadas, embora, as obras propriamente ditas sejam diferentes", fundamenta a curadora.

Prêmio Chanceler Airton Queiroz

Além da conjunção dos três cinquentenários, a 22ª Unifor Plástica tem nesta edição o diferencial da premiação ao artista mais destacado da mostra, eleito por júri especializado. Quem vencer, será agraciado com passagens aéreas e ajuda de custo de mil euros para vivenciar a Bienal de Veneza 2024.

A premiação homenageia o chanceler Airton Queiroz, grande incentivador das artes, responsável por promover o acesso às produções artísticas e culturais por meio da Fundação Edson Queiroz.

Os jurados visitarão a Unifor Plástica na véspera e o vencedor será anunciado na abertura do evento, que acontece nessa quinta-feira (17), às 19h. No dia seguinte, a curadora da mostra, Denise Mattar, realiza palestra aberta ao público, no Espaço Diálogo.

Legenda: "O mar no peito dele adormecia" (2022), de Maíra Ortins

Na ocasião, a estudiosa explicará os conceitos, a construção do argumento e a relevância do coletivo das obras escolhidas, buscando interlocuções com a cearensidade no seu sentido mais amplo. Considerada uma das curadoras mais atuantes do circuito de arte brasileiro, Denise Mattar esteve à frente de instituições como Museu da Casa Brasileira e Museu de Arte Moderna de São Paulo.

Celebrar 50 anos de trajetória é um marco sem igual da Unifor Plástica. "Essa permanência é uma raridade no Brasil. Durante a 20ª edição, realizada dois anos atrás, lembro de colocarmos o nome de todos os artistas que estiveram ao longo dos anos. A quantidade de artistas que continuam trabalhando chama atenção. Existe uma continuidade muito interessante", finaliza Denise Mattar.

Serviço

22ª Unifor Plástica - 50 Anos. Visitação gratuita a partir do dia 18 de agosto, no Espaço Cultural Unifor (Av. Washington Soares, 1321, Edson Queiroz). Terça a sexta-feira (9h às 19h), sábados e domingos (12h às 18h). Gratuito.

Artistas da 22ª Unifor Plástica

Ancestralidade Africana

Edu Moreira

Ana Aline Furtado

Acidum Project

Amanda Nunes

Eliana Amorim

Felipe Camilo

Henrique Viudez

Tradições Revisitadas

Julia Debasse

Nicolas Gondim

FluxoMarginal

Memória

Andréa Dall’Olio

Sérgio Gurgel

Ticiano Monteiro

Delfina Rocha

Maíra Ortins

Urbanidades

Diego de Santos

Artur Bombonato

Samuel Tomé

Beatrice Arraes

Gustavo Diógenes

Fluxos

Waléria Américo

Naiana Magalhães

Maria Macêdo