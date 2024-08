Justiça suspende reembolso de taxas da Ticketmaster na turnê Caetano & Bethânia em Fortaleza

O processo de reembolso das taxas de conveniência do Ticketmaster na compra dos ingressos da turnê Caetano & Bethânia em Fortaleza foi suspenso pela Justiça Estadual. No dia 24 de julho, a empresa conseguiu uma liminar favorável e os consumidores afetados pela cobrança abusiva terão de aguardar uma decisão definitiva, segundo o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE).

O reembolso foi solicitado pelo Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Decon) mês passado, e inicialmente, a Ticketmaster teria até 23 de julho para cumprir. No ato da compra do show comemorativo dos irmãos Caetano Veloso e Maria Bethânia é cobrada uma taxa de 20% no valor do ingresso.

"O Ministério Público do Estado do Ceará, por meio do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Decon), informa que o processo envolvendo a TicketMaster encontra-se suspenso em virtude de decisão judicial de caráter liminar favorável à empresa. Portanto, os consumidores afetados pela cobrança abusiva das taxas devem aguardar a decisão definitiva da Justiça sobre o reembolso requerido pelo Decon", disse o MPCE em nota nesta segunda-feira (12), informando ainda que não há um prazo determinado para esta decisão, uma vez que está na esfera Judicial.

Taxa abusiva

Consumidores que compraram o ingresso mais barato, que custa R$ 280, pagaram uma taxa de conveniência de R$ 56. Já os clientes que adquiriram um dos mais caro, de R$ 470, pagaram R$ 94.

O lounge vip, que vendeu inteira a R$ 490, teve taxa de conveniência de R$ 98.

Em julho, a empresa que vende os ingressos foi multada em R$ 2.759.769,60 por cobrança indevida na venda online dos ingressos para a turnê. Isso porque a empresa cobrou de maneira irregular uma taxa de conveniência de 20% sobre o valor do ingresso.

No atual modelo de venda de entradas da TicketMaster, quanto mais caro o ingresso, maior é a taxa de serviço cobrada.

Desde o dia da determinação do Decon, o Diário do Nordeste questiona a assessoria de imprensa da Ticketmaster por meio do único contato fornecido, um endereço de e-mail, e não obtém resposta. A reportagem retornou a cobrar a demanda nesta segunda-feira, mas não recebeu retorno.