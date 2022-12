Já pensou em aprender música? Site oferta cursos gratuitos, incluindo até musicografia braile

Descomplicar o aprendizado da arte por meio de linguagem acessível, formadores qualificados e acessibilidade. Esse é o tripé buscado pela Avamus, novo site de ensino à distância de música. A iniciativa é da Casa de Vovó Dedé, e ficará disponível a partir desta quinta-feira (1º).

O objetivo é disponibilizar cursos on-line de forma inclusiva e totalmente gratuita, democratizando o acesso a conteúdos exclusivos para todos em qualquer lugar do mundo.

Nessa primeira leva, os temas contemplados serão: música, canto, clarinete, flauta doce, flauta transversal, harmonia aplicada ao violão, introdução à leitura e teoria musical, saxofone, técnicas violonísticas, violão básico e violão intermediário.

Há um, em específico, que comprova ainda mais a inclusão buscada pela plataforma. Trata-se do curso de Musicografia Braile, voltada para cegos e interessados em conhecer a categoria de aprendizado musical.

"Entendemos que a música, como um elemento de humanização das pessoas, é incrível. Ela provoca uma transformação muito forte, e é isso que a gente quer", situa Wagner Barbosa, diretor executivo e co-fundador da entidade.

Segundo ele, a busca da Casa de Vovó Dedé pelo ensino à distância germinou há algum tempo, mas cresceu sobretudo durante a pandemia de Covid-19.

Nesse período, dada a reclusão presencial de estudantes e funcionários, a saída foi investir em novos progressos na seara, principalmente do ponto de vista técnico e estrutural. Daí para consolidar a Avamus (Ambiente Virtual de Aprendizagem de Música) foi um passo.

Um dos grandes destaques do projeto é o fato de as aulas serem ministradas e viabilizadas pelos próprios alunos da casa.

"Aqui, enfatizo a participação dos jovens das oficinas de audiovisual. Eles tiveram a oportunidade de uma vivência prática nesse trabalho, entendendo o uso do chroma key, pós-produção, tratamento de áudio... Foi extremamente construtivo, tanto para eles quanto para os professores".

Busca por avanços

Além dos 11 primeiros cursos disponibilizados – em parceria com o Governo do Estado do Ceará – a intenção da entidade é aumentar a cartela de saberes.

Formações abrangendo conhecimentos gerais de música, harmonia, trilha sonora, incluindo também História da Música e pequenos documentários, estão entre as ideias a serem desenvolvidas.

As expectativas, não à toa, são altas. É do maior interesse da casa proporcionar aprendizados ao maior número de pessoas possíveis.

"Temos um grande carinho pela plataforma porque ela é inclusiva em todos os aspectos – sobretudo por permitir o conhecimento a quem não tem recurso para pagar um curso ou ter aula presencial. Isso, para nós, não tem preço, é a filosofia da casa".

Legenda: Produção dos vídeos das aulas foi um momento de aprendizado para toda a instituição Foto: Divulgação

Inclusive, paralelo ao site, a instituição também está montando um laboratório na sede, ampliando ainda mais o acesso da população do entorno e de quem desejar se aperfeiçoar no ramo.

Na virada deste ano para o próximo, a Casa de Vovó Dedé completa 30 anos – com forte presença e ressonância na Barra do Ceará, onde se localiza – abraçada por essas perspectivas.

"O foco é democratizar o conhecimento, permitindo o acesso a ele por qualquer pessoa, sobretudo das camadas menos favorecidas. Essa continuará sempre sendo nossa intenção", conclui Wagner.



Serviço

Plataforma Avamus (Ambiente Virtual de Aprendizagem de Música)

Acesso neste link a partir desta quinta-feira (1º)

