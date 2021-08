'Harry Potter e a Pedra Filosofal' ganha edição especial para celebrar 20 anos

A Warner Bros Home Entertainment anunciou nesta segunda-feira (17) que o filme "Harry potter e a Pedra Filosofal" (2001) irá ganhar uma nova versão para comemorar os 20 anos de estreia, chamada Filme em Modo Mágico.

O primeiro longa-metragem da franquia de sucesso agora trará os segredos dos bastidores e comentários do diretor Chris Columbus, além de cenas excluídas, curiosidades e um quiz sobre o filme. A nova versão já está disponível nas plataformas digitais e em breve terá uma versão Blu-ray.

Atualmente, os oito filmes da saga "Harry Potter" estão disponíveis no serviço de streaming HBO Max, que engloba as produções da Warner. "O Filme em Modo Mágico oferece uma visão sincera e divertida da produção do primeiro filme", diz a nota.

Em junho deste ano, em trajes de Hogwarts, centenas de "potterfans" posaram puderam conhecer a loja do personagem Harry Potter em Nova York. Na inauguração, os fãs puderam posar para fotos nos sapatos gigantes de Hagrid.

Fãs do jovem bruxo fizeram fila por horas sob forte chuva para serem os primeiros a visitar a loja, de três andares. Localizada no sul de Manhattan, ela abriga a maior coleção de mercadorias de Harry Potter do mundo.

Legenda: Pôster da nova edição de "Harry Potter e a Pedra Filosofal", lançado originalmente em 2001 Foto: Divulgação

"É realmente mágico", disse Margaret Suárez. Ela disse que o namorado chegou no local às 6h para aguardar a abertura, marcada para quatro horas depois. Multidões se reuniram do lado de fora da loja pela manhã (os clientes tinham que reservar um horário para entrar). A polícia foi chamada para garantir a ordem.

Lá dentro, fãs do mundo mágico da escritora J.K. Rowling tiraram selfies na frente da cabine telefônica vermelha que transporta bruxos para o Ministério da Magia e compraram "fizzing whizzbees", uma guloseima efervescente.

Eles também experimentaram as camisetas do jogo quadribol, folhearam cópias da série de livros mais vendida da história e provaram a bebida favorita de um bruxo no bar Butterbeer.

A maior loja de Harry Potter deveria ter aberto no verão passado, mas sua inauguração foi adiada devido à pandemia de coronavírus. Para Alexandra Ewing, 19, valeu a pena esperar: "Estou me divertindo como nunca, lutando contra as lágrimas o tempo todo. Estou adorando."