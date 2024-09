Geraldo Azevedo faz show em Fortaleza com entrada solidária no mês de setembro

O cantor Geraldo Azevedo apresenta o show “Voz & Violão”, no dia 21 de setembro, em Fortaleza, dentro da programação da Feira Nacional de Artesanato e Cultura (Fenacce), que acontece no Centro de Eventos. O show acontece às 20h, e a entrada é 2kg de alimentos não perecíveis.

Acompanhado do violão, no repertório, o artista irá passear por sucessos de sua carreira, como “Bicho de sete cabeças” e "Caravana".

A Fenacce acontece entre 20 a 29 de setembro no Centro de Eventos, visando fomentar o artesanato e a cultura com atividades econômicas sustentáveis. Essa é a sexta edição do projeto, que contará com a participação de artesãos de 27 estados brasileiros.

Para Stella Pavan, promotora da Fenacce e presidente do Sindieventos Ceará, a realização da feira pelo sexto ano consecutivo consolida o projeto como um dos maiores eventos do segmento do Brasil, ativando todos os setores da economia, como serviços, comércio e turismo.

"A Fenacce 2024 vai apresentar o melhor do artesanato regional, nacional e sustentável, além de gastronomia, artes visuais e atividades para toda a família. Nosso evento também contará com uma programação completa de oficinas e workshops proporcionando ao público presente um mergulho na cultura popular".

A programação completa da Fenacce está disponível no perfil do Instagram da feira.