Filmes dublados são maioria nos cinemas do Ceará; entenda cenário

Os filmes dublados dominam as salas dos 25 cinemas do Ceará. Do total da Capital e interior, apenas cinco espaços oferecem opções legendadas. E todos estão concentrados em Fortaleza.

O recorte é referente à programação entre os dias 29 de junho e 5 de julho. Nesse período, estrearam o herói "Indiana Jones" e a animação "Ruby Marinho". Outros "blockbusters" prometem agitar as férias, casos de "Barbie" e "Missão: Impossível". As "versões brasileiras" devem continuar na preferência dos exibidores.

Em junho deste ano, a Ancine lançou plataforma que permite acompanhar os números do setor. A quantidade de público nos cinemas do País ainda não é o mesmo de antes da pandemia da Covid-19, revelam os indicadores. Frente a este cenário, as sessões dubladas seguirão tendência no escurinho dos cinemas?

Ler as letras miúdas

Dos cinco cinemas cearenses que disponibilizam o áudio original com legendas, dois pertencem à rede pública. Cineteatro São Luiz e Cinema do Dragão. Comparados ao circuito comercial, ambos trabalham com ingressos mais baratos e programação diversa.

Criador do Cinema com Rapadura e podcaster do RapaduraCast, Jurandir Filho reflete que a demanda do momento explica a incidência de sessões dubladas. A temporada de férias, conta, influencia outro tipo de configuração e apelo com o público.

"Como estamos em período de filmes blockbusters que atraem muitas pessoas aos cinemas, os dublados acabam pegando boa parte das salas", estipula o crítico. Em certa medida, esta disponibilidade integra uma dinâmica comum do mercado neste intervalo do ano.

"Principalmente se tratando de uma época em que existem em cartaz animações, filmes de heróis e filmes da Disney que, consequentemente, atraem mais o público infantil (que assistem aos filmes dublados)", acrescenta o entrevistado.

Menos público nos cinemas?

Conforme o "Painel Indicadores do Mercado de Exibição", a presença de público nos cinemas brasileiros continua abaixo do cenário registrado em 2019, ano anterior à crise de Covid-19. Até 16 de junho deste ano, o público acumulado foi de 55 milhões e 397 filmes chegaram ao mercado.

No mesmo período de 2019, apontam os índices divulgados pela Ancine, o público foi superior a 86 milhões e 455 produções foram exibidas. Contudo, o número de espectadores registrados até junho de 2023 é 22% maior que no mesmo intervalo de 2022.

"O problema das pessoas não terem voltado ao ritmo de 2019, por exemplo, não está relacionado aos filmes dublados", faz questão de frisar Jurandir Filho. Em sua ótica, preços da bilheteria e profundas modificações de consumo audiovisual, com a consolidação do streaming nos últimos 3 anos, são fatores determinantes.

"O streaming fez as pessoas repensarem suas idas ao cinema, já que muitas vezes o preço de um ingresso é o valor da mensalidade de um serviço. Sem falar que em pouco tempo esses filmes em cartaz estarão disponíveis nos streamings. Então muita gente está preferindo esperar, contextualiza.

Garantir acesso

Para o crítico, os exibidores precisam adotar estratégias pensadas para renovar os clientes. Equilíbrio quanto à disponibilidade dos filmes é também parte deste desafio para os próximos anos.

"Se os cinemas não fizerem mais promoções ou ações para atraírem as pessoas novamente aos cinemas, vai ficar cada vez mais difícil o hábito retornar. Todavia, os cinemas que proporcionarem mais opções de filmes dublados e legendados, vão acabar por atrair mais pessoas para suas salas. O importante é ter a opção", finaliza Jurandir Filho.

Em nota aberta no site, a rede Centerplex considera a "preferência da maioria do público" para definir se os filmes serão dublados ou legendados. "A oferta de filme dublados em maior escala na nossa programação acompanha o hábito de consumo dos nossos clientes naquele determinado cinema", completa.

Cinemas no Ceará

Fortaleza detém a maior concentração de salas de cinema. São 12 complexos espalhados pelos bairros da Capital, entre unidades de rede privadas e públicos. A Região Metropolitana conta com seis cinemas e o interior fecha a lista com sete equipamentos disponíveis.

A quantidade levantada desperta atenção, afinal, falamos de um Estado nordestino formado por 184 municípios.