Filmes cearenses serão exibidos na Cinemateca Brasileira em ação itinerante do Cine Ceará

A partir de uma parceria entre o Cine Ceará - Festival Ibero-americano de Cinema e a Cinemateca Brasileira, dez filmes cearenses que compuseram a seleção de 2023 da mostra Olhar do Ceará — voltada à produção do Estado — serão exibidos a partir desta quinta-feira (18) no equipamento em São Paulo.

A itinerância das obras que compõem o recorte é — como destacam profissionais do audiovisual ligados ao festival, à curadoria da mostra e aos filmes escolhidos — uma oportunidade de visibilidade não só para as produções em si, mas também para o próprio cinema cearense.

Wolney Oliveira, diretor do Cine Ceará, explica que a mostra na Cinemateca foi possível a partir das parcerias que o evento e a instituição de preservação do cinema brasileiro vêm travando. No ano passado, por exemplo, o festival acolheu a mostra “A Cinemateca É Brasileira” dentro da programação, com exibição de obras preservadas.

“Ela está sendo rearticulada, é um espaço cultural importantíssimo. É bom para todo mundo: para a Cinemateca, o Cine Ceará, os realizadores. Como diz o nome da mostra do ano passado, ela é brasileira”, ressalta o diretor.

“É bom, ainda, como maneira de divulgar o cinema cearense. De repente alguém vê um filme e tem interesse, por exemplo, em distribuir. Festivais e mostras são fundamentais também pela possibilidade que podem ofertar de, dali, surgirem novos negócios e projetos”, segue Wolney.

“Na mostra, você tem de filmes como ‘Represa’ a ‘Os Maluvidos’”, cita o diretor. Os dois exemplos destacados são, respectivamente, um drama rodado no interior cearense e uma comédia infantil produzida inteiramente no bairro do Bom Jardim, em Fortaleza. “São várias versões do cinema cearense”, resume.

Curadora da mostra Olhar do Ceará do ano passado, a produtora Camilla Osório de Castro ecoa o destaque dado à multiplicidade da produção do Estado. “A gente tem um cinema cearense cada vez mais no plural”, define.

Legenda: Longa "Represa", de Diego Hoefel, venceu a Mostra Olhar do Ceará em 2023 e compõe programação da itinerância Foto: Divulgação

diferentes repertórios de vida” Camilla Osório de Castro curadora e cineasta “A gente identifica convergências, como aproximação com o cinema de gênero e maior profissionalização dos filmes, mas chama atenção que dez, 15 anos atrás, a gente tinha pouca gente e de um meio social muito recortado fazendo filmes. Hoje, a Olhar do Ceará recebe uma diversidade enorme de pessoas mandando filmes, por consequência, com os mais variados referenciais estéticos porque elas têm

Na avaliação da curadora, a oportunidade de circulação dos filmes por outros estados e plateias é “fundamental”. “Quando a gente leva pra fora, o exercício é o outro nos ver e também ter a oportunidade de nos perceber na nossa complexidade. Hoje o cinema cearense tem muito prestígio e o Estado tem saído daquele lugar comum da seca e da pobreza no imaginário do Brasil, mas ainda há muito a ser construído”, aponta.

“Uma itinerância como essa permite que a gente amplie esses debates. Que o nosso cinema chegue nos grandes centros e que nós enquanto cearenses, com tudo o que a gente carrega de história, de cultura, possamos chegar também”, arremata.

Do Bom Jardim à Cinemateca Brasileira

Legenda: Gislândia Barros e Josenildo Nascimento, realizadores de "Os Maluvidos" Foto: Divulgação

Josenildo Nascimento e Gislândia Barros são a dupla de cineastas e produtores que fundou a Bom Jardim Produções, produtora que movimenta o audiovisual no bairro da capital cearense.

No Cine Ceará do ano passado, eles levaram o longa “Os Maluvidos” à Mostra Olhar do Ceará e ele ainda compôs a mostra não-competitiva “O Primeiro Filme a Gente Nunca Esquece”, voltada ao público infantil. A produção foi concretizada totalmente no bairro, com apoio de moradores do território.

Na trama, a menina Malu e o grupo de amigos dela bolam um plano para resgatar a amiga Anastácia, que foi levada por uma criatura que pode ser o Bicho-papão, o Chupa-cabra ou o Papa-figo.

“O Cine Ceará foi a porta de entrada para o nosso longa. Tivemos a felicidade e a honra de ter exibido duas vezes dentro do festival”, lembra Josenildo em entrevista ao Verso. O diretor explica que a obra chegou a circular por municípios cearenses e também por outros estados após a estreia.

“A gente foi contemplado numa mostra em Manaus, ele foi pra Paraíba, pra região do Cariri... Foi muito gratificante e a gente achou que ia parar por ali. Agora, está aí na Cinemateca. A gente tá sonhando com isso, ele foi feito para circular”, celebra.

A produtora, reconta Josenildo, recebeu a oportunidade da exibição na Cinemateca de maneira efusiva. “Foi muita alegria. Não só nós, mas a galera envolvida na produção. Foi um acontecimento que trouxe certa visibilidade para a gente, a galera começa a olhar com outros olhos”, aponta

parte dessa história do cinema nacional. É bom, espero que a gente fique lá registrado, guardado na Cinemateca” Josenildo Nascimento diretor “É um filme produzido aqui dentro do Bom Jardim, na periferia. Com isso, a gente se sente atédo cinema nacional. É bom, espero que a gente fique lá registrado, guardado na Cinemateca”

A visibilidade ressaltada por Josenildo se espalha para além do público da própria cidade de São Paulo. “Isso reavivou o interesse da galera pelo filme, tem gente entrando em contato pra saber como é que faz para ver o filme de novo. É a Cinemateca Brasileira, né? Faz com que a galera comece a olhar com olhos de valorização, de interesse”, ressalta.

