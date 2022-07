Filme cearense 'Última Cidade' chega aos cinemas e revela uma Fortaleza devastada no futuro

Presente e relevante em inúmeras expressões artísticas, as distopias atuam como alerta significativo ao futuro. A partir destas obras, conhecemos universos fictícios onde a inconsequente ação do homem gerou desdobramentos catastróficos.

Porém, vale destacar, muito da inspiração de autoras e autores espelha dramas reais de seu tempo. Podem ser dilemas como as guerras, o fim dos recursos naturais ou até mesmo a ascensão de regimes totalitários. Destaque entre as estreias da semana, o filme "Última Cidade" é a mais recente produção a investir no gênero.

A ficção dirigida por Victor Furtado tem como cenário um Nordeste em ruínas. Em cena, conhecemos uma Fortaleza futurística e assolada pelas mazelas da desigualdade e especulação imobiliária. Filmado em diferentes pontos da capital e Região Metropolitana, o longa levou os troféus de "Melhor Filme" e "Menção honrosa de Melhor Fotografia", no Festival de Cinema de Vitória de 2021.

Acompanhamos a jornada de João, interpretado por Julio Adrião (“Sertania”), que em seu cavalo Cruzeiro, e, na companhia de um andarilho chamado Tahiel (Hector Briones) cavalga em direção à última grande cidade do nordeste. Ele precisa ficar frente-a-frente com o homem que tomou suas terras e acabou com sua família.

O elenco ainda conta com Danilo Pinho, Yasmin Salvador, Cristina Costa, Liduina Costa, Maria do Carmo (Tchoca) e José Rufino (Pirrita).

Para denunciar este mundo decadente, Furtado, que assina o roteiro com Thiago Mendonça, combina diversos gêneros cinematográficos como o faroeste, aventura, road movie, drama e ficção científica. "O filme nasce de um desejo de despertar o imaginário sobre o que é o nordestino brasileiro, esse mito de origem do nordestino", conta o diretor.

Fortaleza sem futuro

A história de "Última Cidade" também adentra referências que vão de "Dom Quixote" ao Cinema Novo. Furtado começou a escrever o roteiro em 2014. Naquele momento, avalia, a população vivia um Brasil mais esperançoso, porém, ainda marcado pelas desigualdades sociais.

Interessava discutir como o desenvolvimentismo e o neoliberalismo provocam a opressão das classes sociais. Um drama, em muitos aspectos, universal, descreve. "Esse capitalismo que está se destruindo e nos adoecendo juntos, ganha cores regionais do nosso Ceará", contextualiza.

Legenda: Segundo a produção, filmagens aconteceram nas estradas de Pindoretama, Dunas de Sabiaguaba, tuneis e viadutos da Zona Sul, Ruas e bares do Centro e prédios abandonados no Cambeba e Papicu Foto: Marrevolto Filmes

A premiada fotografia de Victor De Melo reverbera artes visuais, como pintura e quadrinhos. A luz natural de Fortaleza, bem como sua atual arquitetura são artifícios valiosos à estética do filme. A vingança de João promete reflexões pontuais sobre a capital de hoje e amanhã.

Pés no chão

"Última Cidade" marca a estreia de Victor Furtado na direção de longas. Formado pela Escola Pública de Audiovisual de Fortaleza – Vila das Artes, trabalhou em muitos filmes e também atua em formação livre de cinema. Entre seus trabalhos estão os curtas “Raimundo dos Queijos” (2011), “Meu amigo Mineiro” (2013) e “Além da Jornada” (2019).

Legenda: A jornada de João (Julio Adrião) em busca por justiça Foto: Marrevolto Filmes

Após exibição no circuito de festivais, a produção cearense finalmente chega às salas de exibição. Cinemas de Manaus e Fortaleza contarão com o filme distribuído pela Marrevolto Filmes. Na terra natal, "Última Cidade" pode ser assistido no Cineteatro São Luiz e Cinema do Dragão. Conforme o diretor, o sentimento é de alegria. Contudo, uma alegria realista, de pés no chão.

"Para nós é uma conquista do ponto de vista de fechar um ciclo do filme, chegar para o espectador.É uma distribuição com pouca grana, em um circuito de cinema que não recebe o cinema brasileiro como deveria. Todos esses fatores contribuem para temos o pé bem no chão. É um circuito bem simples e simbólico, acreditando que com política pública de cultura e arte, daqui a um bom tempo, com um governo comprometido, esse gargalo diminua", finaliza Victor Furtado.

Serviço:

Última Cidade, de Victor Furtado. Com Julio Adrião, Hector Briones, Danilo Pinho, Yasmin Salvador, Cristina Costa, Liduina Costa, Maria do Carmo (Tchoca) e José Rufino (Pirrita).

Sessões: Cineteatro São Luiz: Dias 21 e 22, às 16h30.

Cinema do Dragão: Quinta 21/07: 18h; Sexta 22/07: 16h; Sábado 23/07: 17h30 + Debate com equipe do filme; Domingo 24/07: 16h; Terça 26/07: 18h e Quarta 27/07: 16h.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil