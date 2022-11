Festival Popular de Teatro inicia programação hoje em praças e terminais de ônibus do Ceará

Após dois anos de interrupção por conta da pandemia, o Festival Popular de Teatro de Fortaleza volta para a 12ª edição. A partir desta quinta-feira (16) até o dia 26 deste mês, os grupos de teatro locais e nacionais se apresentam gratuitamente em praças, terminais de ônibus e ruas de Ceará.

Com o tema “Teatro – arte do encontro”, esta edição terá mais de 30 apresentações teatrais de grupos como Cia Lumare, Fuscirco, Cia Experimentus (SC) e Teatro Faces (MT).

Neste ano, o evento traz uma novidade, a programação será levada para outros municípios do interior do estado, são eles: Jaguaribe, Limoeiro do Norte e Morada Nova.

Para o coordenador geral do evento, Raimundo Moreira, isso expande o acesso à cultura. “Normalmente, o teatro fica restrito às grandes capitais. Expandir para o interior é um marco para o festival e para as pessoas que terão acesso ao teatro nas ruas e de forma gratuita”, destaca.

Legenda: Espetáculos invadem praças públicas com apresentações gratuitas Foto: Divulgação

Além das apresentações, a programação inclui oficinas em escolas de diferentes bairros da Capital e trocas de experiências entre os grupos.

Confira a programação completa:

Oficinas

Dia 17

Jogos teatrais

Local: Escola Conceição Mourão (Bom Jardim)

Com Diego Brito

Circense

Local: Escola Honório Bezerra (Bairro Elery)

Com Neto Holanda

Dia 18

Iniciação teatral

Local: Liceu do Ceará (Centro)

Com Marina Brito

Técnicas circenses

Local: João Hipólito (Dias Macedo)

Com Dan Borges

Dia 21

Iniciação teatral

Local: Escola Dom Antônio (Francisco Sá)

Com Edvaldo Batista

Confecção de bonecos

Local: Escola Deputado Roberto Mesquita (Vila Velha)

Com João Andirá

Dia 23

Jogos teatrais

Local: Escola Padre Guilherme Waissen.

Com Pavilhão da Magnólia

Espetáculos

Conexão Vale do Jaguaribe

Dia 16

Entre 9h e 15h – Oficina de formação em Jaguaribe

18h30 às 21h - Espetáculo Local: O LIVRO MÁGICO

Espetáculo: A princesa e o Sapo - DESEQUILIBRADOZ

Musical – Banda Malvarosa

Dia 17

Entre 9h e 15h – Oficina de formação em Limoeiro do Norte

18h30 às 21h - Espetáculo Local: O LIVRO MÁGICO

Espetáculo: A princesa e o Sapo - DESEQUILIBRADOZ

Musical – Banda Malvarosa

Dia 18

Entre 9h e 15h – Oficina de formação em Morada Nova

18h30 às 21h - Espetáculo Local: O LIVRO MÁGICO

Espetáculo: A princesa e o Sapo - DESEQUILIBRADOZ

Musical – Banda Malvarosa

Fortaleza

Dia 22

9h - Cerimônia de abertura

Local: Praça do Ferreira em frente ao Cineteatro São Luiz

9h30 - O Galinheiro de Bragança - Grupo Galhofo (CE)

Local: Praça do Ferreira em frente ao Cineteatro São Luiz

12h – Calango Chuvoso - Cia Lumare (CE)

Local: Terminal da Parangaba

14h30 - A Risita - Fuscirco (CE) - Cortejo e Abertura

Local: Comunidade Bairro Carlito Pamplona

15h - Menina Pilota de Espaçonave - Cia Experimentus (SC)

Local: Comunidade Bairro Carlito Pamplona

15h - Ainda Vivas - Grupo Nois de Teatro (CE)

Local: Praça do Ferreira, em frente ao CineTeatro São Luiz

20h – Proibido Acesso - Karma Coletivo (SC)

Local: Casa Absurda

Dia 23

8h - Fuscirco ( CE ) - Cortejo e Abertura

Local: comunidade bairro Ellery

8h30 - A Risita – Fuscirco (CE)

Local: comunidade bairro Ellery

9h30 - Mnemosine - Paula Yemanjá (CE) –

Local: comunidade bairro Ellery

9h - Caê - Karma Coletivo (SC)

Local: Cuca Jangurussu

9h - Encantarias - Edvaldo Batista (CE)

Local: Cuca Barra

12h - O Bode Quer - Evan Teixeira (CE)

Local: Terminal de Messejana

14h30 - A Risita - Fuscirco ( CE ) - Cortejo e Abertura

Local: Comunidade Bairro Vicente Pinzón

15h - Pé de Moringa - Coletivo Miúdo de Teatro (CE)

Local: Comunidade Bairro Vicente Pinzón

15h – O Fantástico Circo do Artista da Fome - Cangaias Coletivo Teatral (CE)

Local: Cuca Mondubim

20h - Das que ousaram desobedecer - Cia Bravia (CE)

Local: Casa Absurda

Dia 24

9h - Napoleão - Grupo Pavilhão da Magnólia (CE)

Local: Cuca Barra

12h - Pas de Temps - Cia Epidemia de Bonecos (CE)

Local: Terminal Antônio Bezerra

13h – Encontro troca de saberes entre os grupos

Local: Local: Casa Absurda

19h – Casa, Corpo, Mulher, Árvore – Silvia Moura (CE)

Local: Rua Barão do Rio Branco, 2990

20h - Ensaio sobre a verdade ou aos bois - Teatro Faces (MT)

Local: Casa Absurda

Dia 25

12h - Pequeno show de horrores para sustos medonhos - Trupe Motim (CE)

Local: Terminal Papicu

14h30 - A Risita - Fuscirco (CE) - cortejo e abertura

Local: Comunidade Bom Jardim

15h - Pedro Malasartes e o Couro Misterioso - Teatro Faces (MT)

Local: Comunidade Bom Jardim

20h - a Farsa - A Máscara de Teatro (RN)

Local: Casa Absurda

Dia 26

09h - Risita - Fuscirco (CE) - Cortejo e Abertura

Local: Comunidade Dias Macêdo

9h30 - Tem Boi no Algodão - Cia Boca de Cena (PB)

Local: Bairro Dias Macêdo (ou CEU)

12h – O circo do Chaplin - CIA Teatrinho de palhaços e brincadeiras (CE)

Local: Terminal Siqueira

15h - Ensopado de histórias - A máscara de teatro (RN)

Local: Comunidade Dias Macêdo

16h - Ao Verso - Coletivo os Desconhecidos (CE)

Local: Praça Dias Macêdo

17h - Maquinista - Grupo Pavilhão da Magnólia (CE)

Local: Praça Dias Macêdo

18h – Show o cheiro do queijo (CE)

Local: Praça Dias Macêdo