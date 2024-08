Festival de torresmo em Fortaleza oferece diferentes variações do prato e shows gratuitos

Mais que proteína suína, o torresmo é parte querida da mesa brasileira. Prova disso são iniciativas feito o Torresmofest. Dedicado inteiramente ao insumo, o evento já passou por várias cidades do país e chega a Fortaleza a partir desta quinta-feira (1º) com programação diversificada e roteiro primando por gastronomia, lazer e boa música.

Os shoppings RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy sediarão o festival, cujo destaque vai sobretudo para a fartura de pratos e combinações. Torresmo de rolo, torresmo pururuca e torresmo de boteco estão entre as opções, além das versões mineiro, em tiras e recheado.

Nas diversas barracas os chefes devem oferecer ainda outras opções como costela fogo de chão, baião de dois, feijão tropeiro, lanches de costela, batatas, hambúrguer com shimeji, hambúrguer com torresmo e variedade de doces. A partir de R$35, já é possível fazer a festa no local.

Legenda: Banda Bohemian Rock fará tributo à banda Queen durante o festival Foto: Divulgação

Outra parte importante da programação é a música. Covers das bandas Coldplay, U2, Queen e Charlie Brown Junior darão um tom especial ao evento. Além disso, no dia 3 de agosto, Junior Parente fará homenagem especial ao sambista e compositor Jorge Aragão e, no dia 4, Caike Falcão fará uma apresentação de voz e violão.

Como tudo começou

Saber da história do Torresmofest é interessante. Segundo Eduardo Bueno, idealizador, a iniciativa nasceu em um momento muito complicado da vida, com desafios financeiros e início de depressão. “Em determinado momento, porém, recebi um vídeo que me encantou e despertou para uma ideia: era o torresmo de rolo. A partir dali, comecei a buscar chefs especialistas em carne suína e cheguei ao Adan Garcia, que recebeu meu convite para entrar no projeto”.

A primeira edição do festival ocorreu na Mooca, em São Paulo, no ano de 2018. Desde essa época, a iniciativa cresceu muito, capaz de atravessar 17 estados do Brasil levando o melhor da gastronomia rústica. Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Mato Grosso, Distrito Federal, Goiás, Santa Catarina, Pará e Rio Grande do Sul foram alguns.

Legenda: Torresmofest evento já passou por várias cidades do país e agora chega a Fortaleza Foto: Divulgação

Segundo Eduardo, o torresmo fez e ainda faz parte da vida dele, sobretudo durante as ceias natalinas e nas reuniões de família. “Não podia ser diferente: a proteína suína é nosso maior negócio. Além do Torresmofest, temos restaurantes em São Paulo, o Leitão de Gravata, também à base de carne suína. Hoje temos quatro unidades”.

Pela primeira vez em Fortaleza, o evento terá entrada gratuita, com funcionamento das 12h às 22h, no estacionamento externo dos shoppings. A estrutura, por sua vez, é de 4.500 m². Tudo em uma área ampla e aberta com mesas e cadeiras, palco e área kids primando por parques infláveis sob tendas com barracas, proporcionando comodidade e diversão.

Expandir a tradição

Com média de 20 a 25 toneladas de carne suína por festival e contabilizando 92 edições, o Torresmofest quer crescer ainda mais. O plano é uma expansão internacional. “Temos alguns convites e já estamos namorando com eles, como Portugal, Estados Unidos, Argentina e Uruguai. Mas o principal objetivo é atingir o maior número de estados brasileiros”.

Até lá, Eduardo brinda as oportunidades e a alegria de o evento, segundo ele, ser o maior festival gastronômico itinerante do Brasil. “O Ceará com certeza teria que ser palco para o Torresmofest. Não à toa, faremos duas edições em Fortaleza”.

Serviço

Torresmofest em Fortaleza

Nos shoppings RioMar Fortaleza (Rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) e RioMar Kennedy (Avenida Sgt. Hermínio Sampaio, 3100 - Pres. Kennedy). Mais informações nas redes sociais do evento. Programação musical gratuita, disponível abaixo:

Programação musical no RioMar Fortaleza

1º/8, quinta-feira, às 20h: Cover Coldplay com Rubinho Gabba;

2/8, sexta-feira, às 20h: Cover U2 com Rubinho Gabba;

3/8, sábado, às 17h: Especial Jorge Aragão com Junior Parente;

3/8, sábado, às 20h: Cover Queen com Bohemian Rock;

4/8, domingo, às 14h: Caike Falcão - Voz e Violão;

4/8, domingo, às 17h: Cover Charlie Brown Jr com a Banda SK85;

4/8, domingo, às 20h: Banda The Fly com os Clássicos do Rock.

Programação musical RioMar Kennedy

8/8, quinta-feira, às 20h: Caike Falcão canta os Clássicos do Rock;

9/8, sexta-feira, às 20h: Cover Charlie Brown Jr com a Banda SK85;

10/8, sábado, às 17h: Cover Legião Urbana com a Banda Coda;

10/8, sábado, às 20h: Cover U2 com a Banda The Fly;

11/8, domingo, às 17h: The Fly canta os Clássicos do Rock;

11/8, domingo, às 20h: Cover Guns N Roses com Hard N Roses